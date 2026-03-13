フジテレビは、３月２１日に放送予定の土曜プレミアム「ＥＮＧＥＩグランドスラム」に２０２５年Ｍ−１王者・たくろうが初出演することを発表した。

「ＥＮＧＥＩグランドスラム」は漫才、コント、そしてもちろんピン芸に至るまで、ジャンルの垣根を越えて、誰もが「面白い」と認める芸人たちが一堂に会し、珠玉のネタを披露する大型プログラムで、今回で第２６弾目となる。また、「Ｒ―１グランプリ」とのコラボ放送は２３年以来恒例となっており、今年で４度目となる。

今回もナインティナイン（岡村隆史、矢部浩之）＆松岡茉優の３人がＭＣを務め、爆笑問題、タカアンドトシらベテランから、チョコンヌ（チョコレートプラネット×シソンヌ）、ココリコハナコ（ココリコ×ハナコ）といったコラボユニット、２５年Ｍ−１でも爆笑をさらったエバースら注目の顔ぶれが勢ぞろいする。

そして、今回が初出演となる「たくろう」の二人が意気込みを語った。

きむらバンド「憧れのステージで漫才をさせていただきます。ご覧になってくれる方々に、“こいつら、『Ｍ−１』でやってたネタ以外にも面白い漫才をやってるんやな”と思ってもらえるように頑張ります！」

赤木裕「僕は今、舞台衣装の膝に穴が開いている状態なので、生放送当日までには、なんとかふさいでおきたいと思います。『ＥＮＧＥＩグランドスラム』の舞台に、膝に穴が開いたまま出るわけにはいかないので、縫うなり、アップリケを貼るなり、絶対にふさいでいこうと思っております」