¡Ö¿Æ¤·¤¤¿Í¡¢¹ñ¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×Ì¤Á½Í­¤Î¸¶»ÒÎÏ»ö¸Î¤ËÌ¿¤ò¤«¤±¤¿¼«±ÒÂâ°÷¤¬¸ì¤ë¶²ÉÝ¤È·è°Õ¡¡Ê¡ÅçÂè°ì¥Ø¥êÊü¿å¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿À¯ÉÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î»×ÏÇ

2011Ç¯3·î11Æü¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÈ¯À¸¤«¤é15Ç¯¡£
¤³¤ÎÆü¤«¤éÌó2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆüËÜÎóÅç¤È¤ê¤ï¤±ÅìÆüËÜ¤Ï¡¢Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤¬À©¸æÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤ê¼óÅÔ·÷¤âÊü¼ÍÇ½¤Ë±øÀ÷¤µ¤ì¡¢¸¶È¯¤«¤éÈ¾·Â250Ò·÷Æâ¤ÎÌó5000Ëü¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ëºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤ë¶Ë¸Â¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£
12Æü¤Ë¸¶È¯1¹æµ¡¤Î·ú²°¤¬¿åÁÇÇúÈ¯¡¢14Æü¤Ë¤Ï3¹æµ¡·ú²°¤â¿åÁÇÇúÈ¯¤¹¤ëÃæ¡¢¸¶»ÒÏ§¤ò¿å¤ÇÎä¤ä¤¹É¬Í×À¤Ë²Ã¤¨¡¢¸¶È¯¤Î»ÈÍÑºÑ¤ßÇ³ÎÁ¥×¡¼¥ë¤Î¿å¤âÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢µë¿å¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ç17Æü¤Ë¼«±ÒÂâ¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Ø¥ê¤«¤é¸¶È¯¤Ø¤Î¶õÃæÊü¿å¡¢¤½¤·¤Æ·ú²°¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤«¤é¤ÎÃÏ¾åÊü¿å¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼¶õÃæÊü¿å¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
¤½¤ÎÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ¥Ø¥ê¤Ç¤ÎÊü¿å¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤¡£
´Ø·¸¼Ô¤é¤Ë²þ¤á¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢Åö»þ¤Î¼óÁê´±Å¡¤äËÉ±ÒÂç¿Ã¤«¤é¤Î¶¯¤¤°Õ¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼Â¤ÏÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¡¦ÊÆ·³¤Ï¡¢¸¶È¯¤Î»ÈÍÑºÑ¤ßÇ³ÎÁ¥×¡¼¥ë¤Î¾õÂÖ¤Ë¶¯¤¤´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇËÜµ¤¤Ç¸¶È¯»ö¸ÎÂÐ±þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤«µ¿Ç°¤òÊú¤¡¢ÊÆ·³²ÈÂ²¤Î°ì»þÂàÈò¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¼óÁê´±Å¡¤ÏËÌß·½ÓÈþËÉ±ÒÁê¤ËÂÐ¤·¾õ¶·¤ÎÂÇ³«¤òÍ×ÀÁ¡£´´Éô¤¬¶¨µÄ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«±ÒÂâ¤¬¥Ø¥ê¤Ç¾å¶õ¤«¤éÊü¿å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Æ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
´±Å¡Â¦¤«¤é¤³¤ÎÊü¿å¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢ËÌß·Âç¿Ã¤â½ÐÀÊ¤·¤¿ËÉ±Ò¾Ê¼«±ÒÂâ¤Î²ñµÄ¤ÇÅö»þ¤ÎÅý¹çËëÎ½Ä¹¤¬¶ì½Â¤Î»×¤¤¤Ç³ÆÉôÂâ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢Ì¿¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢³ÆÉôÂâ¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ï°ìÍÍ¤Ë¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê¤ò¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÊÖÅú¡£ÅýËëÄ¹¤¬ËÌß·Âç¿Ã¤Ë¡ÖÌ¿¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤¤¡¢¤³¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¹Ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ø¥ê¤«¤é¤ÎÊü¿å¤Ï¸áÁ°9»þ48Ê¬¤«¤é4²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢½ªÎ»¸å¤Î¸áÁ°10»þ20Ê¬¤¹¤®¤Ë¤Ï¡¢¿û»á¤ÈÊÆ¹ñ¤Î¥ª¥Ð¥ÞÂçÅýÎÎ¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤ÇÊü¿å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊó¹ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿û¼óÁê¤ÈËÌß·ËÉ±ÒÁê¤¬·è°Õ¤·É¾²Á¤·¤¿¡Ö±ÑÍºÅª¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×
¤³¤Î·èÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸åÆü¡¢ËÌß·»á¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤Ï¡Ø±ÑÍºÅª¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÀ¤³¦¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤í¤¤¤í¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡Ø¼«±ÒÂâ¤¬¥Ø¥ê¤ÇÊü¿å¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ö1ÆüÌÜ¤ÏÊü¼ÍÀþ¤ÎÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¯¤ÆÃÇÇ°¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍâÆü¤ÏÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ÎÂÐ±þ¤â¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡ØÆüËÜ¤ÏËÜµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¡×
¾å¶õ¤«¤é¤ÎÊü¿å¤Î¸ú²Ì¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ë¸þ¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥Ø¥ê¤Ë¤è¤ëÊü¿å¤Ï¡¢ÊÆ·³¤ËÂÐ¤·ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¸¶È¯»ö¸Î¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÃÇ¸Ç¤¿¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¡¢¤Þ¤¿ÆüËÜ¹ñÌ±¤Ë¤â¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ»ö¸Î¤ò¼ýÂ«¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸«¤»¡¢Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¾ìÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¡¢¤è¤ê³Î¼Â¤ÊÃÏ¾å¤«¤é¤ÎÊü¿å¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿µë¿å¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥Ø¥ê¤ÇÊü¿å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿Ââ°÷¤Î»ÈÌ¿´¶¡ÖÃ¯¤«¤¬¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
¤³¤Î¥Ø¥ê¤«¤é¤ÎÊü¿å¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿1¿Í¤¬¡¢Åö»þÂè°ì¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼ÃÄ¤Î°ì°÷¤À¤Ã¤¿»³²¬µÁ¹¬»á¤À¡£»³²¬»á¤Ï¡¢Ç¤Ì³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¿´¶¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÉ±Ò¾Ê¼«±ÒÂâ¤È¤·¤Æ¤â¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¡¢¤Þ¤¿Êü¼ÍÇ½¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ¤Ì³¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃ¯¤â¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Êü¼ÍÇ½¤òÈïÇø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ë±Æ¶Á¤½¤ÎÂ¾¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ë¶²ÉÝ´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤òÃ¯¤«¤¬¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
²æ¡¹¼«±Ò´±¤Ï¡¢»ö¤ËÎ×¤ó¤Ç¤Ï´í¸±¤ò¸Ü¤ß¤º¡¢¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÀÕÌ³¤Î´°¿ë¤ËÌ³¤á¡¢¤â¤Ã¤Æ¹ñÌ±¤ÎÉéÂ÷¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£É¬¤ºÃ¯¤«¤¬¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¶²ÉÝ´¶¤ò¿´¤ÎÄì¤ËÊú¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«±Ò´±¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤È»ÈÌ¿´¶¤ÇÇ¤Ì³¤ËÎ×¤ó¤À»³²¬»á¡£
¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤ËÊü¿å¤Ë¸þ¤«¤¦Ì¿Îá¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏäþÍ¾¶ÊÀÞ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ»³²¬»á¤ò»Ù¤¨¤¿²ÈÂ²¤Î»×¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿³ëÆ£¤ò·Ð¤ÆÈô¹Ô¤·¤¿Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¾å¶õ¤Îµ¡Æâ¤Ç¤ÏÊü¼ÍÀþÎÌ·×¤Î¿ôÃÍ¤¬¤ß¤ë¤ß¤ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤ËÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î·ú²°¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¤ÏÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·ú²°¤Î¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÊÒ¡¢µðÂç¤Ê¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÊÒ¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÄÅÇÈ¤Ç²¡¤·Î®¤µ¤ì¤¿¼Ö¤Ê¤É¤¬µÖ¤Î¾å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤½¤Î»þ¤Î¸÷·Ê¤Ïº£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¤½¤Î·ú²°¤Î¹üÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ë´Ý¤¤µåÂÎ¤Î¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¤¹¤´¤¤ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Êü¼ÍÀþÎÌ·×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬½ù¡¹¤Ë¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÀÜ¶á¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¿ôÃÍ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇµÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢°ìÂÎ¤³¤ì¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¶²ÉÝ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Î¶²ÉÝ¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤Î¿å¤ò1Å©¤Ç¤âÂ¿¤¯Æþ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÎ×¤ó¤ÀÊü¿å¡£
¤ä¤ê¤È¤²¤Æµ¢´Ô¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°ÂÅÈ´¶¤È¡¢Ç¤Ì³¤òÃ£À®¤·¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬¤Û¤°¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢º£¤Þ¤ÇÄ¥¤êµÍ¤á¤¿µ¤»ý¤Á¤¬°ìµ¤¤Ë²ò¤±¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
ÃÏ¾åÊü¿åÉôÂâ¤ò½±¤Ã¤¿3¹æµ¡ÇúÈ¯
°ìÊý¡¢ÃÏ¾å¤ÇÊü¿åºî¶È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¼«±ÒÂâ°÷¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¼çÌò¤Î1¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Åö»þ¡¢ºë¶Ì¸©¤ÎÂçµÜÃóÆÖÃÏ¤Ë¤¢¤ëÃæ±ûÆÃ¼ìÉð´ïËÉ¸îÂâ¤ÎÂâÄ¹¤À¤Ã¤¿ÂçÁÒÃ£Ìé»á¤À¡£ÂçÁÒ»á¤ÏºÒ³²ÇÉ¸¯¤È¤·¤Æ¸¶È¯¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¿´¶¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼Â¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤Þ¤ê¿¼¹ï¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ä¤Ï²½³Ø³Ø¹»¤Ç¶µ´±¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¸¶È¯¤Ï°ÂÁ´¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤â¤½¤¦¤¤¤¦¶µ°é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤é¤«¤Î»ö¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èï³²¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»ä¤Ï¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ï¿åÁÇÇúÈ¯¤Ç¤É¤ó¤É¤ó»öÂÖ¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
³Î¤«¤ËÅö»þ¡¢ÆüËÜ¤Î¸¶È¯¤Î°ÂÁ´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿®¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄÅÇÈ¤Ë¤è¤ëÁ´ÅÅ¸»ÁÓ¼º¤Ê¤É¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÁÛÄê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
¤½¤·¤Æ¸½ÃÏ¤ËÃå¤¤¤Æ¡¢»öÂÖ¤Î¿¼¹ï¤µ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿ÂçÁÒ»á¡£¤¿¤À¡¢´í¸±ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂ¬¤ê¤«¤Í¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë°ÂÁ´¤Ê¤Î¤«¡£¤ä¤Ï¤êÂâ°÷¤ÎÌ¿¤À¤È¤«¡¢Ââ°÷¤Î²ÈÂ²¤â´Þ¤á¤ÆÀÕÇ¤¤¢¤ëÎ©¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤ËÂâ°÷¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£´í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢¼ÂºÝ¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤´í¤Ê¤¤¤Î¤«´í¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Î¾ðÊó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²æ¡¹¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¹ß¤ê¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
Åö»þ¡¢¸¶È¯ÂÐ±þ¤ò»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìÅÅËÜÅ¹¤ä¸¶»ÒÎÏÊÝ°Â±¡¡¢¤½¤·¤Æ¼óÁê´±Å¡¤Ç¤â¸¶È¯¤Î¸½¾õ¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¤¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢¸½¾ì¤â¤Þ¤¿¼êÃµ¤ê¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ3¹æµ¡¤Ø¤ÎÃÏ¾å¤«¤é¤Îµë¿å¤È¤¤¤¦Ç¤Ì³¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÁÒ»á¤é¤ÎÉôÂâ¡£Éô²¼¤¿¤Á¤¬µë¿å¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤«¤é15Ê¬¡Á20Ê¬¸å¡¢°ìÂÓ¤Ë¹ì²»¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÇúÈ¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢ÂçÁÒ»á¤ÏÂâÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¶»¤Ë¡¢¼«¤é¤¬Êü¿å¤Î¸½¾ì¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
º£²ó¡¢ÂçÁÒ»á¤¿¤Á¤¬18Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿3¹æµ¡¤Ø¤ÎÃÏ¾å¤«¤é¤ÎÊü¿å¤ò»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ÎÁ´ÍÆ¤ò½é¤á¤Æ¸ø¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¸¶È¯»ö¸Î¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¼ýÂ«¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼«±ÒÂâ°÷¤¿¤Á¤¬¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤Êü¼ÍÀþ¤Î¶²ÉÝ¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é·üÌ¿¤ÎÊü¿å¤òÂ³¤±¤ë»Ñ¤È²»À¼¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂçÁÒ»á¤Ï15Ç¯¸å¤Îº£¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬´í¸±¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¼é¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²ÈÂ²¤À¤È¤«¿Æ¤À¤È¤«·»Äï¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Æ¤·¤¤¿Í¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¹ñÅÚ¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÆüËÜÁ´ÂÎ¤¬Êü¼ÍÇ½¤Ç±øÀ÷¤µ¤ì¤Æ´í¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¹ñÅÚÁ´ÂÎ¤¬¹ÈÏ°Ï¤Ë¿Í¤¬½»¤á¤Ê¤¤¤À¤È¤«¡¢Î©¤ÁÆþ¤ì¤Ê¤¤¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾¯¤·¤Ç¤âËÉ¤²¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
