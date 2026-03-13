きょうは日本海側を中心に、雨や雪の降る所があるでしょう。太平洋側も雲が広がりやすく、冬の寒さになりそうです。ただ、週末は春らしい陽気になって、高知ではさくら開花となる予想です。

【雲の多い空 日本海側を中心に雨や雪も】

上空の寒気の影響で、日本海側は雪や雨が降りやすく、九州北部や中国地方では雷を伴う所もありそうです。北海道はオホーツク海側を中心に、ふぶく所もある見込みです。沖縄や奄美は午前中を中心に、落雷、突風、ひょうに注意が必要です。

西日本の太平洋側は晴れ間もありますが、午後は四国でもにわか雨の所があり、山地を中心に雪になるでしょう。東日本や北日本も雲が広がりやすく、夜は千葉県など関東の沿岸部の一部で雨の降る所がある見込みです。

全国的に北よりの風が強まるでしょう。また、夕方以降は、伊豆諸島や小笠原諸島で激しい雨の降る所がありそうです。

【冬の寒さ戻る 北風冷たく】

日中の気温は西日本や東日本を中心にきのうより低く、関東から西も10℃を少し超えるくらいとなりそうです。東京や大阪、福岡で11℃など、この時季としても低く、冷たい北風でさらに寒く感じられるでしょう。松江は9℃と、真冬並みの予想です。冬のコートを選ぶなどして、暖かくしてお過ごしください。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 :4℃ 釧路 :5℃

青森 :7℃ 盛岡 :9℃

仙台 :10℃ 新潟 :8℃

長野 :7℃ 金沢 :8℃

名古屋:13℃ 東京 :11℃

大阪 :11℃ 岡山 :11℃

広島 :11℃ 松江 :9℃

高知 :13℃ 福岡 :11℃

鹿児島:17℃ 那覇 :19℃

【週末は春らしい陽気に 来週はさくら開花ラッシュ】

週末は天気が回復して、晴れ間の出る所が多いでしょう。関東から西は15℃くらいまで上がり、春らしい陽気になりそうです。

この先の暖かさがさくらの開花を促して、高知では15日に開花予想となっています。この週末にも春のたよりが届きそうです。全国的にも平年より早い開花となり、名古屋で16日、東京で18日などの予想です。