¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È²Ç¤ò¥¤¥Ó¥ê¤Þ¤¯¤ëÆÇµÁÊì¤Ë¡¢°ì¸«Í¥¤·¤½¤¦¤À¤±¤É¥É¥±¥Á¤ÇÄ¶¼«¸ÊÃæ¤ÊÉ×¡Ä¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÌ¡²è¡ØµÁÊì¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¡£¤½¤ì¤é¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Ì¡²è¡ØµÁÊì¥¯¥¨¥¹¥È¥ê¥¿¡¼¥ó¥º ¡Á¥ä¥Ð¤¹¤®¤ëµÁÊì¤È¤ÎÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤30Ç¯ÀïÁè¡Á¡Ù¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª
Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¡ØµÁÊì¥¯¥¨¥¹¥È¥ê¥¿¡¼¥ó¥º¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ÏAmeba¸ø¼°¥È¥Ã¥×¥Ö¥í¥¬¡¼¡¦¤«¤Å(@kadu0614)¤µ¤ó¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¡£º£²ó¤Ï¡¢ÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¸¶°Æ¼Ô¤Î¤«¤Å¤µ¤ó¤È¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ëºî²è¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Ì¡²èÃ´Åö¤ÎÀÖÀ±¤¿¤ß¤³(@tamikong)¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¿Æ¤È±ï¤òÀÚ¤ë¡£ÍÜ»Ò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤¯¤»¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÊì¿Æ¤¬»¶¡¹¸ý½Ð¤·¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·Ìµ´Ø¿´¤ò´Ó¤¯É×¡£¤«¤Å¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÉã¤Ï¡¢Êô¸ø¤Ë¹Ô¤«¤»¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë°·¤¤¤¬»ÈÍÑ¿Í°Ê²¼¤Î»ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡Ø¤ªÁ°´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¡©¤«¤Å¤Ë¤Ï¥ï¥·¤é¤¬¤ª¤ë¤ó¤ä¡ªÄ´»Ò¤Ë¾è¤ë¤Î¤â¤¨¤¨²Ã¸º¤Ë¤»¤§¡ª¡Ù¤È°µ¤ò¤«¤±¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤Þ¤µ¤Ë"¾¼ÏÂ¤ÊÃË"¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÉãÍÍ¤Ï¡¢¤«¤Å¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¤â¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¿§ÃË¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¾¦Å¹³¹¤òÉã¤ÈÊâ¤¯¤È¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤«¤é°ÒÀª¤Î¤¤¤¤À¼¤¬³Ý¤«¤Ã¤¿¤ê¡£Ì¼¤¬¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÄ®¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤«¤Å¤µ¤ó¡£ºîÃæ¤Ç¤â¥¥ê¥Ã¤È¤«¤Ã¤³¤è¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÉãÍÍ¤Î»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî²è¤òÃ´Åö¤·¤¿ÀÖÀ±¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤«¤Å¤µ¤ó¤´¼«¿È¤¬¡ØÅÄµÜÆóÏº¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÏÃ¤¹¡£
µÁÊì¤«¤é¤ÎÁÔÀä¤Ê¤¤¤¸¤á¤Ë¶ÃØ³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢"É×ÉØ¤Îºß¤êÊý"¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëËÜºî¡ÖµÁÊì¥¯¥¨¥¹¥È¥ê¥¿¡¼¥ó¥º¡×¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢ÀÖÀ±¤µ¤ó¤ËÉ×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤ò¿Ö¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¸À¤ï¤Ê¤¤ãÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦³Ë¿´¤ËÇ÷¤ë°ì¸À¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¿Æ¤Ë¤·¤Æ¤³¤Î»Ò¤¢¤ê¡ª¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â°¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤ëËÜºî¤ò¤Þ¤ÀÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡¦²èÁüÄó¶¡¡§¤«¤Å(@kadu0614) ÀÖÀ±¤¿¤ß¤³(@tamikong)
