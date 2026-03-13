【ひらがなクイズ】空欄に共通する“ひらがな2文字”わかるかな？ ヒントは毎日必ず使う？ あの言葉
疲れた時にこそ息抜きで取り組みたい「ひらがなクイズ」！
今回は、すべて先頭の2文字を当てる形式です。どれも親しみのある言葉ばかりですが、並べてみると意外な共通点が見えてくるかもしれません。
□□り
□□ぼね
□□かい
□□かれ
ヒント：仕事が終わったときによく使う言葉は？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「おつ」を入れると、次のようになります。
おつり（お釣り）
おつぼね（お局）
おつかい（お使い）
おつかれ（お疲れ）
「おつり（お釣り）」や「おつかい（お使い）」は、子どもから大人までおなじみの言葉ですね。職場のベテラン女性を指す「おつぼね（お局）」や、あいさつの定番「おつかれ（お疲れ）」など、人間関係にまつわる言葉も並びました。
ひらがなで見るとかわいらしい「おつ」という響きですが、漢字にすると「釣」「局」「使」「疲」と、全く異なる世界が広がるのが日本語の面白いところです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、すべて先頭の2文字を当てる形式です。どれも親しみのある言葉ばかりですが、並べてみると意外な共通点が見えてくるかもしれません。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□り
□□ぼね
□□かい
□□かれ
ヒント：仕事が終わったときによく使う言葉は？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：おつ正解は「おつ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「おつ」を入れると、次のようになります。
おつり（お釣り）
おつぼね（お局）
おつかい（お使い）
おつかれ（お疲れ）
「おつり（お釣り）」や「おつかい（お使い）」は、子どもから大人までおなじみの言葉ですね。職場のベテラン女性を指す「おつぼね（お局）」や、あいさつの定番「おつかれ（お疲れ）」など、人間関係にまつわる言葉も並びました。
ひらがなで見るとかわいらしい「おつ」という響きですが、漢字にすると「釣」「局」「使」「疲」と、全く異なる世界が広がるのが日本語の面白いところです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)