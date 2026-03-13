レジで受け取る小銭や、子どもの初めての冒険、そして同僚にかけるねぎらいの言葉など日常生活に欠かせない言葉が勢ぞろい！ 正解を目指しましょう！

疲れた時にこそ息抜きで取り組みたい「ひらがなクイズ」！

今回は、すべて先頭の2文字を当てる形式です。どれも親しみのある言葉ばかりですが、並べてみると意外な共通点が見えてくるかもしれません。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□り
□□ぼね
□□かい
□□かれ
ヒント：仕事が終わったときによく使う言葉は？

答えを見る






正解：おつ

正解は「おつ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「おつ」を入れると、次のようになります。

おつり（お釣り）
おつぼね（お局）
おつかい（お使い）
おつかれ（お疲れ）

「おつり（お釣り）」や「おつかい（お使い）」は、子どもから大人までおなじみの言葉ですね。職場のベテラン女性を指す「おつぼね（お局）」や、あいさつの定番「おつかれ（お疲れ）」など、人間関係にまつわる言葉も並びました。

ひらがなで見るとかわいらしい「おつ」という響きですが、漢字にすると「釣」「局」「使」「疲」と、全く異なる世界が広がるのが日本語の面白いところです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)