「谷川どぉーん」なでしこジャパン驚異の３戦“17発”に脚光「GLのゴール集だけで８分越え笑」「宮澤ひなたがうますぎる」【女子アジア杯】
圧倒的な強さを見せつけた。
ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は、オーストラリアで開催中の女子アジアカップに参戦。グループステージでは３戦全勝で堂々の首位通過を果たした。
初戦の台湾戦は２−０で白星スタートを切り、続くインド戦は11−０と圧勝し、最後のベトナム戦は４−０で快勝した。
３試合で計17得点、失点はゼロ。試合を配信する『DAZN』の公式YouTubeチャンネルは「グループステージALLゴール集」を公開。谷川萌々子の“第１号”に始まり、山本柚月のスーパーショット、宮澤ひなたや植木理子のハットトリックなどが収められている。
図抜けた得点力。この投稿のコメント欄には「すべての始まりはバイエルンの至宝から」「どのゴールシーンも素晴らしい！」「植木・宮澤のコンビいいね」「宮澤ひなたがうますぎる」「谷川どぉーん」「GLのゴール集だけで８分越え笑」といった声が寄せられた。
今大会は、来年にブラジルで開催される女子ワールドカップのアジア予選を兼ねており、６チーム（上位４チームと、準々決勝で敗れたチーム同士のプレーオフに勝利した２チーム）が本大会への切符を手にする。
なでしこジャパンは準々決勝でフィリピンと対戦。まずは４強進出でW杯出場を確定させ、２大会ぶり３度目の優勝へと邁進したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】３戦全勝なでしこジャパンの全17ゴールをイッキ見！
