アメリカのトランプ大統領は12日、自身のSNSで、原油価格よりもイランの核兵器保有を阻止することの方が重要だとの認識を示しました。

トランプ大統領は12日、SNSに、アメリカは世界最大の産油国で「原油価格が上がればばく大な利益を得る」と投稿しました。その上で「しかし、大統領としてはるかに重要かつ関心が高い」ことは、「イランが核兵器を保有し、中東や世界を破壊するのを阻止することだ。私は決してそれを許さない！」と強調しました。

イランへの攻撃以降、高騰している原油価格よりもイランの核兵器保有を阻止することの方が重要だと訴え、軍事作戦の意義を強調した形です。

一方、トランプ氏は12日、保守系メディア、ワシントン・エグザミナーの取材で、イランへの軍事作戦がノーベル平和賞の選考委員会の支持につながるかについて「全く見当がつかない」「興味がない」と語りました。

イランへの攻撃以降に行われた各国首脳との会談でノーベル平和賞の話題が出たか問われ、「ノーベル賞については話をしない」と強調したということです。

トランプ氏はこれまでノーベル平和賞の受賞に意欲を示していました。