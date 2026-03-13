高校卒業と芸能界デビュー、林美希『週プレ』で初グラビアを鮮烈解禁！

今春、高校を卒業する大型新人・林 美希が、3月9日に発売の『週刊プレイボーイ』12号グラビアに登場。芸能界に入って初の仕事・グラビアとなる。

林 美希 ©桑島智輝／集英社

【プロフィール】

林 美希（はやし・ほまれ）

2008年3月12日生まれ 東京都出身

身長157cm B79 W60 H78

趣味＝読書、音楽鑑賞、絵を描くこと

特技＝料理

公式Instagram & X【@hayashi_homare】

今号の『週プレ』は、グアムではじけた豊満ボディ・姫野ひなのの初表紙と巻頭グラビアに、ロケ密着DVD映像は40分！ 最新写真集未収録カットを特別公開・田中美久、あの“超絶美少女”が幸田あかりとして3年ぶりに帰還！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリース予定の【デジタル限定】林美希写真集「誰かに気づかれる、その前に。」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 3月9日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】林美希写真集「誰かに気づかれる、その前に。」©桑島智輝／集英社

＜特集情報＞

WBC激闘！侍ジャパンを大特集！侍メジャーリーガーたちの「戦う理由」、アメリカラウンドで待つ本気モードの強敵たち、“野球大国”ドミニカ共和国の知られざるディープな世界！ などなど・・・

『週刊プレイボーイ』12号は3月9日に発売！