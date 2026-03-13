防衛装備庁は、ＡＩ（人工知能）を活用した自衛隊の情報分析システムの開発に乗り出す。

ＡＩ開発に取り組む新興企業「サカナＡＩ」（東京）に委託して２０２７年度まで研究を行い、将来的には陸上自衛隊に導入する方針だ。部隊内での情報伝達・分析の効率化を図るとともに、新興企業の優れた先端技術を防衛分野に生かす狙いがある。

新しいシステムでは、情報の伝達から統合・分析までＡＩを活用し、高速化・効率化を目指す。具体的には、前線にいる自衛官が携帯端末や無人機で撮影した敵の写真を基に、ＡＩが位置や装備を自動的に解析し、文字データで司令部に送る。敵の情報を無線機から音声で伝える場合は、受信した音声をＡＩが文字データに自動変換する。各部署で集めた敵の情報は、ＡＩが統合して司令部のパソコン上の地図などに表示する。味方の最適配置などもＡＩが立案し、司令官に提示することが可能だ。

新システムは端末内でもＡＩを動かすため、通信環境の影響を受けにくく、情報流出のリスクも低減できるという。稼働すれば、自衛官の省人化も期待される。国内企業の民生品を活用することで、技術基盤の育成やサプライチェーン（供給網）の強靱（きょうじん）化、コスト削減につなげる。