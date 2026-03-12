¥á¥ó¥º¥¹¥¥ó¥±¥¢¡Ö¥Ð¥ë¥¯¥ª¥à¡×¤¬¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¤È¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯¤òºþ¿·
¡¡¥Ð¥ë¥¯¥ª¥à¤Ï¡¢2013Ç¯¤ËÃÂÀ¸¡£¹ñÆâ³°¤ÇÅ·Á³Í³ÍèÀ®Ê¬¤òÃæ¿´¤Ë¼«Á³¤ÎÎÏ¤È²Ê³Ø¤ÎÎÏ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥³¥¹¥á¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ï¡¢»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤äµ¨Àá¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ë´¥Áç¤Ë¤è¤ëÈ©¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿È©¤Î¤æ¤é¤®¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¥¶ ¥µ¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¹ó½ë²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¤É¤ó¤ÊÆü¤ä¤±»ß¤á¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¸½ÂåÃËÀ¤ËÄó°Æ¡£»ç³°ÀþËÉ»ß¸ú²Ì¤È²÷Å¬¤ÊÅÉ¤ê¿´ÃÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢È©¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¡¢ÂÑ¿åÀ¤ÈÀÐ¸´¥ª¥Õ¤ÎÍøÊØÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£»é¤ËÍÏ¤±¤Ë¤¯¤¤¹âÂÑ¿åÀ¤Î¥²¥ë¤ËÈ©¤Ø¤ÎÌ©ÃåÀ¤¬¹â¤¤ÈéËì¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëÌýºÞ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥í¥Ã¥¯¥Ù¡¼¥ë¹½Â¤¡×¤òºÎÍÑ¡£¤µ¤é¤ê¤È¤·¤¿À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥È¤ÊÈ©¤òÄ¹»þ´Ö¥¡¼¥×¤¹¤ë¡£Æý±Õ¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¹¤¬¤ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ï¡Ö¥ª¥¤¥ë¥Ð¡¼¥¹¥Èµ»½Ñ¡×¤òÅëºÜ¡£Æü¤ä¤±»ß¤áÆÃÍ¤ÎÇòÉâ¤¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£
¡¡¥¶ ¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡¢¡Ö½¸ÃæÅª¤ÊÊÝ¼¾¤ÇÈ©¤È¿´¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥±¥¢¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢È©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¿åÏ©¡Ö¥¢¥¯¥¢¥Ý¥ê¥ó¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤¿ÊÝ¼¾Àß·×¤òºÎÍÑ¡£¿åÊ¬¤ò½Û´Ä¤µ¤»³ÑÁØ¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç¶¡µë¤¹¤ë¸úÎ¨Åª¤ÊÊÝ¼¾¥±¥¢¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£¿åÊ¬¡¦ÌýÊ¬¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ë·¹¤¤¬¤Á¤ÊÃËÀ¤ÎÈ©¤Ë¸þ¤±¡¢¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Ë¤Ï¥¤¥Î¥·¥È¡¼¥ë¤ä¥È¥ê¥×¥ë¥µ¥Ã¥«¥é¥¤¥É¡¢¥ê¥ó¥´²Ì¼Â¥¨¥¥¹¤Ê¤É¡¢18¼ïÎà¤Î¿¢ÊªÍ³ÍèÀ®Ê¬¤«¤é¤Ê¤ëÈþÍÆ±Õ¤ò1Ëç¤Ë¤Ä¤33mLÇÛ¹ç¤·¤¿¡£¥·¡¼¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÃËÀ¤Î´é·¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆÈ¼«¤Ë³«È¯¡£¥±¥¢¤¬Ï³¤ì¤¬¤Á¤ÊºÙÉô¤Þ¤Ç·ä¤Ê¤¯¥«¥Ð¡¼¤·¡¢´éÁ´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡£