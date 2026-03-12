¡Ö¥á¥¾¥ó ¥Þ¥ë¥¸¥§¥é¡×¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¸ø³«¡¡¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¥Ò¥¿¡¼¤È»Ò¤É¤â¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤¬¶¦±é
¡¡¡Ö¥á¥¾¥ó ¥Þ¥ë¥¸¥§¥é¡ÊMaison Margiela¡Ë¡×¤¬¡¢2026Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¡ÖJoy¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥¯¥é¥·¥«¥ë¤òÂåÉ½¤¹¤ë²»³Ú²È¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¥Ò¥¿¡¼¡ÊMax Richter¡Ë¤¬º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿Æ±Ì¾¤Î³Ú¶Ê¤ËÍ³Íè¡£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Öº®ÆÙ¤È¤·¤¿¥ª¥Ú¥é¤ÎÌë¡×¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥ô¥£¥ì¥Ã¥È·à¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¥ª¥ë¥±¥¹¥È¥ë¡¦¥¢¡¦¥ì¥³¡¼¥ë¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¥ê¥Ò¥¿¡¼¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥³¤ä³ê¤êÂæ¤È¤¤¤Ã¤¿Í·¶ñ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Û¡¼¥ë¤Ç±éÁÕ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ò¥¿¡¼¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Î¸ø³«¤ËºÝ¤·¤Æ¡ÖJoy¤Ï¡¢¶¦Æ±¤ÇÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Î²ÄÇ½À¤ò¾Î¤¨¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£²»³Ú¤ò¶¦¤Ë±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¸ß¤¤¤òÆÃÊÌ¤Ê·Á¤ÇÍý²ò¤·¹ç¤¤¡¢»ä¤¿¤Á¤ò¹â¤á¡¢ÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¶¦ÄÌ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ë¥±¥¹¥È¥ë¡¦¥¢¡¦¥ì¥³¡¼¥ë¤È¥á¥¾¥ó ¥Þ¥ë¥¸¥§¥é¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Á¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£