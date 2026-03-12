¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥ê¡¼¡¦¥Þ¡¼¥¸¥å ¡ß ¥í¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Õ¥§¥¶¡¼¥Ù¥Ã¥É¤¬È¯Çä¡¡¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼ ¥¸¥§¥í¡¼¥à¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡JMM¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹½Ð¿È¤Î¥¸¥§¥í¡¼¥à¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥ê¡¼¡¦¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡£Ê¸²½¤äÂçÎ¦¡¢»þÂå¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÂÄêÀ¸»º¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î½ÏÎý¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë¼êºî¶È¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¡¢À¸»º¤Ë¤ÏÅÁÅýµ»½Ñ¤ÈÀèÃ¼Åª¤Ê¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Õ¥§¥¶¡¼¥Ù¥Ã¥É¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ï¥¤¥ª¥ß¥ó¥°½£¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥Û¡¼¥ë¤ÇÃÂÀ¸¡£¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Î¥ì¥¶¡¼¥±¡¼¥×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê¹½Â¤¤Èµ¡Ç½Èþ¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢´¨ÎäÃÏÍÑ¥¦¥§¥¢¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢1980Ç¯Âå¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òµÙ»ß¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¿Í¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¥µ¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥µ¥Þ¡¼¥ºÂåÉ½¤Î»ûËÜ¶Õ»ù¤¬¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥ô¤ÎÅ°ÄìÅª¤Ê¸¦µæ¤È¸½Âå¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ëºÆ¸½¤ò¹Ô¤¤¡¢2005Ç¯¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÉü¹ï¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤È¡Ö¿®Ç°¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤«¤é¡¢JMM¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¡Ö´ÄÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÂÐÏÃ¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¡£1970Ç¯Âå¤ÎÅÐ»³²È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢Ä¦¹ïÅª¤ÊÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÍ¥¤ì¤¿ÁÇºà¤Ë¤è¤ê¥¢¥ë¥×¥¹¤Î¸¶·¿¤òºÆ²ò¼á¤·¤¿¡¢¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¤ÈÅÐ»³»ÅÍÍ¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¥¦¥§¥¢¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¹½À®¡£¥ï¥¤¥ª¥ß¥ó¥°½£¥Æ¥È¥ó»³Ì®¤ÎºÇ¹âÊö¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼·¿¤Î¡ÖTEEWINOT¡×¡Ê19Ëü2500±ß¡Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¸ú¤¤¤¿¥¢¥»¥Æ¡¼¥È¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ä¡¢JMM¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥¢¥í¡¼¥Ø¥Ã¥É¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Ô¥ó¡¢Çï¼Ö·¿¤Î¥Æ¥ó¥×¥ë¥ê¥Ù¥Ã¥È¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥Ò¥ó¥¸¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¡£ÁÇºà¤Ë¤Ï¿¢Êª¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¢¥»¥Æ¡¼¥È¤òÍÑ¤¤¡¢5¿§¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥ë¥Ú¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖGLACIER¡×¡Ê19Ëü2500±ß¡Ë¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¤ÎÅÐ»³ÍÑ¥á¥¬¥Í¤ÈÅö»þ¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÃåÁÛ¡£±ß·Á¥ì¥ó¥º¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¥¢¥¤¥·¡¼¥ë¥É¤È¡¢ÌÌ¼è¤ê¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¥ì¥¶¡¼¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£ÁÇºà¤Ë¤Ï100¡ó¦Â¥Á¥¿¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Æ¥ó¥×¥ë¤Ï¥Ï¥ó¥É¥Ú¥¤¥ó¥È¤Î¥¨¥Ý¥¥·¥Á¥Ã¥×¤ò»Ü¤·¤¿¡Ö¥«¡¼¥ë¥±¡¼¥Ö¥ë¡×¤È¡Ö¥¹¥à¡¼¥º¥¢¥»¥Æ¡¼¥È¥¹¥ê¡¼¥Ö¡×¤Î2¼ï¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£4¿§¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÄ´À°²ÄÇ½¤Ê¥ì¥¶¡¼¥¯¥é¥¹¥×ÉÕ¤¥Ê¥¤¥í¥óÀ½¥°¥é¥¹¥³¡¼¥É¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡¥¦¥§¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥ôÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤¿ÆüËÜÀ½¤Î¥Ñ¥Õ¥¡¡¼¥Ù¥¹¥È¤È¥·¥ã¥Ä¤Î2·¿¤¬ÅÐ¾ì¡£¥í¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Õ¥§¥¶¡¼¥Ù¥Ã¥É¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥¡¡¼¥Ù¥¹¥È¡ÖCLOUDVEIL¡×¡Ê16Ëü5000±ß¡Ë¤Ï¡¢JMM¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ü¥ë¥É¡¼¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡×¥«¥é¡¼¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ô¤Î¥Ê¥¤¥í¥ó¥¿¥Õ¥¿ÁÇºà¤ÈÙû¿å²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿²¤½£»º¥À¥¦¥ó¤ÇÀ½ºî¡£¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê¥ì¥¶¡¼¥è¡¼¥¯¤äÅ·Á³¥à¡¼¥È¥ó¤Î¶ß¡¢¥¿¡¼¥³¥¤¥º¼ù»é¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î¡ÖKeep It Truckin¡Ç¡×¥Ñ¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢¥³¥é¥Ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥È¥ó»³Ì®¤Ë¤¢¤ëÃ«É¹²Ï¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¦¥¤¥ó¥É¥·¥ã¥Ä¡ÖGARNET CANYON¡×¡Ê10Ëü5050±ß¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Èµ¡Ç½À¤òÎ¾Î©¡£¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¸ú¤¤¤¿¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥è¡¼¥¯¤ä¡¢¥¿¡¼¥³¥¤¥º¼ù»é¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¡¢¥¹¥é¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢¿þ¤Î¥É¥í¡¼¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Á´¤Æ¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Õ¥§¥¶¡¼¥Ù¥Ã¥É¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÀìÍÑ¥±¡¼¥¹¡¢ÂçÈ½¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥¯¥í¥¹¡¢¿¦¿Í¤Î½ðÌ¾¤È¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Î¾ÚÌÀ¥«¡¼¥É¤¬ÉÕÂ°¡£¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥À¥¹¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ë¼ýÇ¼¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¢¡¥¸¥§¥í¡¼¥à¤¬¸ì¤ë¡¢¥³¥é¥Ü¤ÎÇØ·Ê¤ÈÆüËÜ¤Ø¤Î»×¤¤
¨¡¨¡ ¥í¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Õ¥§¥¶¡¼¥Ù¥Ã¥É¡Ê°Ê²¼¡¢RMFB¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡»ä¤¬¥ï¥¤¥ª¥ß¥ó¥°¤È¡¢¤½¤Î¼«Á³¤ò¿¼¤¯°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Î´Ö¡¢RMFB¤ÎÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ë2Ç¯´Ö½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎò»Ë¤òÄ´¤Ù¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜ¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢»ä¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¼¥Ê¤Ø¤Î°¦¾ð¤ÈÆüËÜÀ½ÉÊ¤Ø¤Î¿®Íê¤¬·ë¤Ð¤ì¤¿¡¢´°àú¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¶Õ»ù¤È¤âÍ§¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ô¡¼¥¹¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤äµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡©
¡¡RMFB¤Î1970Ç¯Âå¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¡¢2¼ïÎà¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£RMFB¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ÊChristy Jacket¡Ë¡×¤È¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¡¢JMM¤Î¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Î¥Ê¥¤¥í¥ó¤ÇÀ½ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¤Ç¤Ï¡ÖGLACIER¡×¤Ë³ÊÊÌ¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¿¦¿Íµ»¤ÎºÇ¹âÊö¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥Á¥¿¥óÀ½¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ç¡¢´°À®¤Þ¤Ç¤Ë3Ç¯¤òÍ×¤·¤¿Èó¾ï¤ËÆÃÊÌ¤ÊÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ºòÇ¯¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Åìµþ¤Î´ú´ÏÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ê±þ¤¨¤ä¿ÊÄ½¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡Èó¾ï¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëè·î¤Î¶ÈÀÓ¤âÅö½é¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢JMM¤Î¥Ö¥é¥ó¥É³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥È¥Ã¥×¡ÊºÇ¾å°Ì¡Ë¡×¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÆüËÜ¤Ç¼êºî¤ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À½ÉÊ¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤³¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢·Áºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÏJMM¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÂèÆó¤Î¸Î¶¿¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£º£¸å¤âÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¡ÖÀ½ÉÊ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÆüËÜÀ½¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸»ºÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Ê¡°æ¤ä´ôÉì¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥È¥ê¥¨¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤ÏÊ¡°æ¥¨¥ê¥¢¤Ë¼«¼Ò¹©¾ì¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢JMM¤Î¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¤¬ºî¤é¤ì¤ë¹©Äø¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥È¥ê¥¨¥Ä¥¢¡¼¤â·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÍýÇ°¤Î³Ë¤È¤·¤Æ¡ÖKaizen¡Ê²þÁ±¡Ë¤ÈTakumi¡Ê¾¢¡Ë¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÀº¿ÀÀ¤äÊ¸²½¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò¼á¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡°ì¤Ä¤ÎÊª»ö¤Ë¼«Ê¬¤ò´°Á´¤ËÊû¤²¤ë¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Î»ÑÀª¤ò¿¼¤¯¾Þ»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¿¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÈ¿ÉüÅª¤Ê¼êºî¶È¤òµæ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÃ±¤Ê¤ëµ»½Ñ¤Î½¬ÆÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÀº¿ÀÅª¤ÊÃµµá¡×¤Ë¤Þ¤Ç¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¶¦´¶¤¹¤ë¡Ö²þÁ±¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤â¡¢Ã±¤Ëµ¡³£¤ä¹©Äø¤ò²þÎÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÀä¤¨¤º¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2¤Ä¤Ï¡¢»ä¤Î»Å»ö¤ÈJMM¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÅ¯³Ø¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÍèÆü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¤Þ¤¿¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡3¥ö·î¤Ë°ìÅÙ¤ÏÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥È¥ê¥¨¤òË¬¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç°ì¤Ä¤òÁª¤Ö¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëè²óÉ¬¤º¹Ô¤¯¤Î¤Ï¡Ö¥ï¥³¥Þ¥ê¥¢¡ÊWACKO MARIA¡Ë¡×¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¡£Èà¤é¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£Jacques Marie Mage¡§¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à