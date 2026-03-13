4月11日（土）よる9時 放送スタートの日本テレビ系 4月期新土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」。

主演 町田啓太演じるフリースクール『ユカナイ』の教室長・浮田タツキの元妻 藤永優（ふじなが ゆう）役に比嘉愛未が決定！タツキの息子・藤永蒼空（山岸想）の母で、現在はシングルマザーとして仕事と子育てを両立しているが…という役どころ。

比嘉愛未 コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/tatsuki/articles/5319lfdcovn2m9bas5gb.html

小中学生の不登校が35万人を超え、12年連続で増加している今、本作は、学校に行けない子どもたちの居場所・フリースクール『ユカナイ』を舞台に描く物語。教室長のタツキは「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と、彼が抱える葛藤を知ることに。

学校に行きたくない子ども達と⼀緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。新たな形のヒューマンドラマがこの春、幕を開ける。公式SNSでは、児童生徒役を演じる子どもたちの自己紹介動画も公開中。

