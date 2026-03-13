4月11日（土）よる9時 放送スタートの日本テレビ系 4月期新土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」。

主演 町田啓太演じるフリースクール『ユカナイ』の教室長・浮田タツキの元妻 藤永優（ふじなが ゆう）役に比嘉愛未が決定！タツキの息子・藤永蒼空（山岸想）の母で、現在はシングルマザーとして仕事と子育てを両立しているが…という役どころ。

当記事では、比嘉のコメントを紹介。

■比嘉愛未 コメント

台本を拝読し、深く心を動かされました。

私自身、多感な幼少期を過ごし、「学校に行きたくない」「どうして分かってもらえないのだろう」と大人に対して感じていた時期がありました。

自分の内側に閉じこもり、未来がぼんやりとして、どこへ向かえばいいのか分からない。そんな漠然とした不安を抱えていたことを、今でも覚えています。

本作が描こうとしている想いに触れたとき、あの頃の自分がそっと救われるような感覚がありました。

社会が変化している今だからこそ、子どもたちに向き合う私たち大人の姿勢も、改めて問い直されているのだと感じています。

藤永優という役には、大きな責任と使命を感じています。誠実に、そして真摯に向き合いながら演じることで、この作品が誰かの心にやさしく寄り添うものとなるよう、精一杯努めてまいります。