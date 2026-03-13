比嘉愛未、『タツキ先生は甘すぎる！』出演決定 町田啓太の“元妻”役
町田啓太が主演を務め、松本穂香が共演する4月11日スタートのドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）に、比嘉愛未の出演が決定。主人公・浮田タツキ（町田）の元妻で現在はシングルマザーの藤永優（ふじなが ゆう）役を演じる。
【写真】江口洋介、『タツキ先生は甘すぎる！』出演決定
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクール「ユカナイ」を舞台にしたヒューマンドラマ。
町田演じる教室長・浮田タツキは「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と、彼が抱える葛藤を知ることになる。
この度、浮田タツキ（町田）の元妻・藤永優（ふじなが ゆう）役に、比嘉愛未が決定。タツキの息子・蒼空の母である優は、現在シングルマザーとして、仕事と子育てを両立しているが…。
比嘉は「台本を拝読し、深く心を動かされました。私自身、多感な幼少期を過ごし、『学校に行きたくない』『どうして分かってもらえないのだろう』と大人に対して感じていた時期がありました。自分の内側に閉じこもり、未来がぼんやりとして、どこへ向かえばいいのか分からない。そんな漠然とした不安を抱えていたことを、今でも覚えています」と明かす。
続けて「本作が描こうとしている想いに触れたとき、あの頃の自分がそっと救われるような感覚がありました。社会が変化している今だからこそ、子どもたちに向き合う私たち大人の姿勢も、改めて問い直されているのだと感じています」と語り、「藤永優という役には、大きな責任と使命を感じています。誠実に、そして真摯に向き合いながら演じることで、この作品が誰かの心にやさしく寄り添うものとなるよう、精一杯努めてまいります」と力を込めた。
土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』は、日本テレビ系にて4月11日より毎週土曜21時放送。
