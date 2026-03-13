生見愛瑠、美脚際立つブーツ姿に反響「スタイル良すぎる」
モデルで女優の生見愛瑠が11日、自身のインスタグラムを更新。美脚が際立つブーツ姿を披露した。
【写真】生見愛瑠の美脚際立つブーツ姿をもっと見る
生見は「君歌イベントありがとうございました」「公開まで1週間となりどきどきです お楽しみに！」とつづり、イベントのオフショットを投稿。黒を基調としたコーディネートにロングブーツを合わせたスタイルで、すらりとした美脚が際立つ姿を見せている。
この投稿は、道枝駿佑が主演を務め、生見がヒロインを演じる映画『君が最後に遺した歌』の大阪イベントでの様子を収めたもの。
ファンからは「めちゃめちゃ可愛い」「大人めるる」「めるるのブーツ姿映えるー！」「スタイル良すぎる」といった声が寄せられている。
引用：「生見愛瑠」インスタグラム（＠meru_nukumi）
