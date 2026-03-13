辻希美の長女・希空「平成メイクしてみた」、雰囲気ガラリの近影に「いいね！」多数集まる
元モーニング娘。辻希美、俳優・杉浦太陽の長女・希空が13日までにInstagramを更新。別人のようなソロショットを披露した。
昨年1月から放送されたABEMAの恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』にも出演し話題を呼んだ希空。昨年夏には「今年初プール ネイル夏仕様にした」と、ピンク色の水着姿を投稿し注目を集めた。
今回は「平成メイクしてみた 難しかった」とつづり、普段と雰囲気をガラリと変えた近影を投稿。カメラを見つめる可愛らしい表情でも魅せた。ファンからは多数の「いいね！」が贈られている。
■希空
2007年11月26日生まれ、東京都出身。LUV所属。母は元モーニング娘。辻希美、父は俳優・杉浦太陽。昨年の誕生日に初の“完全顔出し”をし、その後のSNS投稿の数々に多くの注目が集まっていた。
引用：「希空」Instagram（@noa._.1126_）
