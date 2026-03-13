“元アイドル”29歳レースクイーンが抜群プロポーション全開！ ミニ丈姿にネット騒然
レースクイーンの池永百合が13日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
彼女が「【出演のお知らせ】 #モーターサイクルショー2026 は“株式会社カロッツェリアジャパン OHLINSブース ”さんに出演させていただきます」とつづり公開したのは、自身のミニスカ姿。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」などの反響が集まった。
池永は、1996年4月6日生まれの29歳。愛知県出身で身長は165センチ。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。現在はレースクイーンやラウンドガールとして活躍している。
引用：「池永百合」Instagram（@ikenaga_yuri）
