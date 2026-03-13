「パールやツイードは古臭い？」若ママの中で悩んだ40代ママが、卒園式で気づいた『流行より大切なこと』

子どもの行事で、周りのママと自分を比べてしまった経験はありませんか。「若いママが多くて、浮いてしまうかもしれない」そんな不安を抱えながら出席した卒園式で、筆者の知人は大切なことに気付いたといいます。

若くておしゃれなママと比べてしまう

私は40代の主婦です。去年、娘が幼稚園を卒園しましたが、園のママたちの中では年齢が高いほうでした。

実は入園式の時から、どこか自分が浮いているのではないかと、違和感を覚えていました。周りを見渡せば、私より一回りほど若いママばかりだったのです。

今どきのママたちはとてもおしゃれ。入園式では、ネイビーやベージュのセットアップにローヒール、かっちりしすぎていないのに、きちんと感のある装いの人が多くいました。さりげなくゴールドのアクセサリーを合わせている人もいれば、最低限のアクセサリーなのに洗練されて見える素敵な人もいて、思わず目で追ってしまいました。

無難な服装しか選べなくなっていた

一方で私が選んだのは、年齢に合わせて買った、オーソドックスなツイードジャケットスタイル。当時の私にとっては「間違いのない選択」だったはずですが、周囲の瑞々しい着こなしを前に、見る人が見れば、「少し古臭い」と思われてもおかしくないような服装だったかもしれない、と卑屈になっていたのです。

それから約3年。卒園式が近づくにつれ、私はまた服装のことで頭がいっぱいになっていました。「もう気にしなくていい」と思っていたはずなのに、いざその日が近づくと、また同じように悩む自分がいたのです。

「今どきパールのネックレスは古臭いかも」「ツイードのジャケットは堅苦しすぎる？」若い頃は、もっと冒険した服装を楽しんでいた気がします。ただ今は、新しいものを買うのがもったいないという気持ちが先立ち、無難な服装しか選べなくなった自分にモヤモヤしました。