日本ハムが発表

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は1次ラウンドの全日程が終了。13日（日本時間14日）から準々決勝ラウンドが始まる中、NPB球団から届いたBIGニュースに衝撃が広がっている。

突然の一報にネットが沸いた。日本ハムは12日、WBCのチャイニーズ・タイペイ代表ライル・リン捕手の獲得を発表。1次ラウンドのプールCではリン・ジャーチェンという登録名で、全4試合に出場。7打数1安打2得点、打率.143の成績だった。

ペナントレース開幕を前に敢行された緊急補強。日本戦にも出場していた28歳の日本球界入りに、X上には驚きの声が続々と並んでいた。

「まじか！！」

「目飛び出たわ」

「育成じゃなくて、支配下なのか」

「リンきたー！！！！！」

「びっくり」

「WBCでいいキャッチャーだなと思ったからナイス補強！」

リンは球団を通じて、「皆さん、初めまして。台湾出身のキャッチャー、ライル・リンです。このたび、北海道日本ハムファイターズの一員としてプレーできることを大変光栄に思います。これから毎日しっかり練習に取り組み、全力でプレーしてチームの日本一に貢献できるよう精一杯頑張ります」とコメントしている。



（THE ANSWER編集部）