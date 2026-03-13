プロ野球選手のタレント妻が、自宅でのプライベート姿をアップした。

１２日までに自身のインスタグラムを更新し、昨年８月から始めたライブ配信が１００回目を迎えたことを報告。タレントの森咲智美（３３）だ。「二児の母になり、お家からでもできるお仕事として始めた配信。最初は『続くかな？』って思っていたけど今ではすっかり生活の一部になっています」とつづった。

「子ども達が寝たあとの自分時間に配信したり、料理しながらお話ししたり。旅行先から配信してみたり。季節イベントを楽しんでみたり。振り返ると、楽しい思い出がいっぱい」とこれまでの配信を振り返る。「ここまで楽しく続けてこられたのはいつも見に来てくれるみんなのおかげです。本当にありがとうございます。これからもゆるくて素すぎる配信とたまに参加する身内も含めて、あたたかく見守ってもらえたら嬉（うれ）しいです」と呼びかけた。

配信のオフショットをアップ。キッチンで撮影した一枚では、ピンクベージュのニットワンピース姿で美スタイルを強調。手作りのハンバーグが見える。

続く投稿では「最近、息子が家事のお手伝いをとってもしてくれるようになりました」と明かし、息子とキッチンに立つ姿を披露。「正直、１人でやった方が早いけど…」と笑いながら「『やりたい！』って言ってくれる今の気持ちを大事にしたいなと思って、出来ることをお願いしています」。一緒にサラダを作り「こういう小さな時間があとからきっと宝物になるんだろうなぁ。今日もお手伝いありがとう」とほっこりしていた。

コメント欄には「やっぱ綺麗（きれい）」「可愛すぎる。旦那さんが羨（うらや）ましい！」「めちゃくちゃ可愛いですね」「かわい〜ママです」と絶賛した。

森咲は２０１８年から３年連続で「グラビア・オブ・ザ・イヤー」のグランプリを獲得。その後グラビアを卒業し、現在はタレントとして活動している。プライベートでは２０２４年１月１日に、前年の２０２３年に平沼翔太外野手（２８）と結婚したことと第１子妊娠を発表。第１子出産はＳＮＳなどでは公表していなかったが、無事に出産。そして２５年８月に第２子女児の出産を発表。その時の投稿で第１子は男児であることが分かった。夫の平沼外野手は日本ハム、西武をへて、現役ドラフトでオリックスへ移籍し、それに伴い家族で大阪に移住した。