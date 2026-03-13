ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¯¥Þ·â¤Á¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¡Ä¡ª ÎáÏÂ¤Î·§Ê¸³Ø¤Î½ñ¤¼ê¡¢Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¡¦²Ïùõ½©»Ò¤µ¤ó¤¬Ó¹¤Ã¤¿°¦ÆÉ½ñ¤È¤Ï
¡¡ÌÀ¼£¸å´ü¤ÎËÌ³¤Æ»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»³¤ËÀ¸¤¤ëÃË¤È¡È·ê»ý¤¿¤º¡É¤Î·§¤Î»àÆ®¤òÉÁ¤¤¤¿Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡Ø¤È¤â¤°¤¤¡Ù¤ä¡¢ÎáÏÂ¤Î½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤¬ÎÄ»Õ¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß¤À¤¹ºÇ¿·ºî¡ØÌëÌÀ¤±¤Î¥Ï¥ó¥È¥ì¥¹¡Ù¤Ê¤É¡¢·§¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¿²Ï粼½©»Ò¤µ¤ó¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ØÌëÌÀ¤±¤Î¥Ï¥ó¥È¥ì¥¹¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þºî²È¤Î²Ï粼½©»Ò¤µ¤ó
¡¡²Ï粼¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆÉ¤ß¡¢µÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¿¡È·§Ê¸³Ø¡É¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ç»¸ü¤ÊÆÉ½ñ°ÆÆâ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê½é½Ð¡ÖÊ¸ÕÜ³¦¡×2026Ç¯2·î¹æ¡Ë
¡ØÌëÌÀ¤±¤Î¥Ï¥ó¥È¥ì¥¹¡Ù½ñ±Æ
¥ê¥¢¥ë¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÃæ¤Î·§
¡¡¿Í´Ö¤¬ÉÔ¹¬¤Ë¤âÌî»³¤Ç»à¤ó¤À¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÆ°Êª¤¬¤½¤Î»àÂÎ¤ò¿©¤à¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¸½ÂåÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÌÀ³Î¤Ë¡Ö¿©¤¦¤¿¤á¤Ë»¦¤¹¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×¤òÍ¤·¤Æ¿Í´Ö¤ò¹¶·â¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Û¤ÜÍ£°ì¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¥¯¥Þ¤À¡£
¡¡¼«Ê¬¤è¤ê¶¯¤¤¤â¤Î¤Ë»¦¤µ¤ì¡¢¿©¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜÍèÀ¸¤Êª¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¤¿¤À¡¢ÃÎ·Ã¤ÈÆ»¶ñ¤ÇÉðÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤¿¤ï¤ì¤ï¤ì¿Í´Ö¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¥×¥ê¥ß¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤ÎÆ»Íý¤òÍýÀ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤Ë¡¢¥µ¥á¤Ë¡¢¥¾¥ó¥Ó¤Ë¡¢¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤Ë¿©¤ï¤ì¤ëÊª¸ì¤¬Ä¹¤¯¹¤¯¿Íµ¤¤òÇî¤¹¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡Á°Äó¤È¤·¤ÆºÇ½é¤Ë¤´ÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢»ä¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÎÇÀÂ¼Éô¡¢¥Ò¥°¥Þ¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¡£ÉßÃÏÆâ¤ÎËÒÁðÈª¤Ë¥¯¥Þ¤ÎÊµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿µí¤Î±Â¤ËÄÞ¤Îº¯¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢Èï³²¤Ï¤Ê¤¤¤¬³Î¼Â¤Ë¡Ö¤¤¤¿¡×¡£
¡¡¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¡Ö»³¤ÎÃæ¤Ç¥¯¥Þ¤È½Ð²ñ¤¤»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÇÀï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¹¬¤¤¤Ë¤âÂà¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±¤Ë2¡¢300¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿Æ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥¯¥Þ¤òÌÜ·â¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤À¡£ÀµÄ¾¤Ë¤¤¤¨¤Ð±ó¤¹¤®¤Æ¡Ö¸¤¤«¤Ê¡©¡¡¡Ä¡Ä¤¤¤ä¸¤¤Ë¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤µ¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤ÈºÇ½é¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤°¤é¤¤¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óËÁÆ¬¤ÇÄÖ¤Ã¤¿¶²ÉÝ¤Ï¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¢¤ë¡£Ä¾ÀÜ½±¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥¯¥Þ¤¬ÃÏÂ³¤¤Î¾ì½ê¡¢¤·¤«¤â³ä¤È¶á½ê¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢»³ºÚ¼è¤ê¤äÌÂ¤¤µí¤òÃµ¤·¤Ë¿¹¤ËÆþ¤ë»þ¡¢¤¤¤Ä¤â»ä¤Ë¶ÛÄ¥¤ò¶¯¤¤¤Æ¤¤¿¡£»ä¤Ï¿®¶Ä¿´¤¬¶¯¤¯¤Ê¤¤¿Í´Ö¤À¤¬¡¢²¿¤«¤ò¶²¤ì¡¢Æ±»þ¤Ë°ÚÉÝ¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆºÇ½é¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È»×¤¨¤Ð¡¢ÁøÆñ¤·¤¿¤é»à¤Ì²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë»³ÎÓ¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»ä¤Ï¼ê³Ý¤±¤¿¾®Àâ¤Ç¥¯¥Þ¤ò´öÅÙ¤È¤Ê¤¯ÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£¶½Ì£¤ä¼¹É®¤Î¤¿¤á¤ËËÌ³¤Æ»¤ÎÎò»Ë¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊµÏ¿¤Ç¥¯¥Þ¤¬É¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Á³¤È¥¯¥Þ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë·ÉÉþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£»ä¤¬»²¹Í¤Ë¤·¤¿¥¯¥Þ¤Î»ñÎÁ¤Ï¸øÅª¡¢»äÅªÌä¤ï¤º¡¢½ÐË×¤ÎµÏ¿¡¢ºîÊª¡¢²ÈÃÜ¡¢¿ÍÅªÈï³²¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤ò¼í¤Ã¤¿µÏ¿¤Ê¤É¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢¿ÍÎ¤¤Ç¤Î¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤äÄË¤Þ¤·¤¤»ö¸Î¤ÎÊóÆ»¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤½¤Î¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤¬¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¤â¤È¤â¤È¥¯¥Þ¤¬¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¿Í´Ö¤¬½»¤ßÃå¤¤¤¿¤Î¤À¡¢¤À¤«¤é¥¯¥Þ¤ËÍ¥Àè¸¢¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£³«È¯¤¬¿Ê¤ß¤¤ê¡¢¤à¤·¤íÎ¥ÇÀ¤ä¹ÌºîÊü´þÃÏ¤¬Áý¤¨¤Æ¿ÍÎ¤¤¬Ìî»³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏÊýÌ±¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¸ÀÀâ¤Ë¤Ï¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢³«ÂóÅÓÃæ¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¡Ö¥¯¥Þ¤¬¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¿Í´Ö¤¬½»¤ßÃå¡×¤³¤¦¤È¤¹¤ë¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£³«Âó¤Î¶ìÏ«ÏÃ¤Î°ìÃ¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤Î¤³¤È¤¬Âç¤¤¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¼Â¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ê¤³¤È¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤é¤Ë¡¢ÎÄ»Õ¤È¤·¤Æ¥¯¥Þ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎµÏ¿¤ÏÀ¸¡¹¤·¤¯¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¼ê¤Ë´À¤ò°®¤ë¡£¡Øæ±Òã¤æ¤ë»³¡Ù¡Êº£ÌîÊÝ¡Ë¡¢¡Ø¥Ò¥°¥Þ¤È¤ÎÀï¤¤¡Ù¡ØËÌ³¤¤Î¼íÎÄ¼Ô¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÀ¾Â¼Éð½Å¡Ë¤Ê¤É¡¢»ä¤¬°¦ÆÉ½ñ¤È¤·¤Æ¤¤¿µÏ¿¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¤è¤¦¤Ê¹âÀºÅÙ¤Î¥¹¥³¡¼¥×¤äÇË²õÎÏ¤ÎÂç¤¤¤¥é¥¤¥Õ¥ë¤Ê¤É¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¥¯¥Þ¤òÄÉ¤Ã¤¿µÏ¿¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãø¼Ô¤¿¤Á¤ÏÂ¾¤ËÀ¸¶È¤¬¤¢¤ê¡¢·è¤·¤ÆÊ¸É®¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÉÁ¼Ì¤ÏÎäÀÅ¤Ç¡¢Åª³Î¤Ç¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¯¥Þ·â¤Á¤ÎÀ¤³¦¤ËÆÉ¼Ô¤ò°ú¤¤º¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÀ¸Íè¤ÎÊ¸ºÍ¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤«¤ËÌÜ¤Ë±Ç¤ë¤â¤Î¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤·¡¢¸Ê¤¬¤É¤¦À¸Ì¿¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«¤È¾ï¤ËËá¤¤¤Æ¤¤¿¼´¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤é¤ò¸À¸ì²½¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸åÀ¤¤Î²æ¡¹¤Þ¤Ç¤Ï¶Á¤«¤Ê¤¤¡£ÀèÃ£¤¬¤³¤¦¤·¤ÆÊ¸¾Ï¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ì¤òº£¤Ç¤âÆÉ¤àµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢´¶¼Õ¤òÊû¤²¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÎÄ¤Ç¥¯¥Þ¤ÈÁêÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÄ»Õ¼«¿È¤Î¼ê¤Ë¤è¤ëµÏ¿¤Î¤Û¤«¡¢Ãø¼Ô¤¬¿ôÂ¿¤Î¿Í¡¹¤«¤é¥¯¥Þ¤È¤Îµ²±¤òÊ¹¤¡¢½ñ¤»Ä¤·¤¿¼ïÎà¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤Ã¤¿¼ñ¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤¡£»ä¤¬ÌÌÇò¤¯ÇÒÆÉ¤·¤¿¤Î¤¬¡ØÆü¹â¤ÎÆ°Êªµ¡Ù¡ØÂçÀã»³¤ÎÆ°Êªµ¡Ù¡Ø°¤´¨¤ÎÆ°Êªµ¡Ù¡Ê¤¹¤Ù¤Æ·¬¸¶¹¯¾´¡Ë¤À¡£
¡¡¿È¶á¤ÊÆ°Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÎÄ»Õ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇÀ²È¤ä°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ê¤É¤«¤éÂÎ¸³ÃÌ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅÁ¾µ¤òÊ¹¤¼è¤ê¡¢µÏ¿¤·¤¿ºîÉÊ·²¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥¯¥Þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤Ï¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¡×¤ÈÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÒì¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤âËþºÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¡ØÂçÀã»³¤ÎÆ°Êªµ¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö5ºÐ¤ÎÃË»ù¡¢Âç¥°¥Þ¤ò³Í¤ë¡×¤È¤¤¤¦µÏ¿¤À¡£³ýÉø¤¤ÎÁÆËö¤Ê³«Âó¾®²°¤ÇÍÄ»ù¤¬Î±¼éÈÖ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢²È¤Ë¥¯¥Þ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¿Æ¤«¤é¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡Ö°ÏÏ§Î¢¤Î³¥¤òÌÜ¤á¤¬¤±¤Æ¤«¤±¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿¤é¡¢¥¯¥Þ¤¬Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÃË»ù¤Ï¥¯¥Þ¤ò³Í¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ã±¤Ë·âÂà¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤·¤«¤âÂç¥°¥Þ¤«¤É¤¦¤«¤ÏÍÄ»ù¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸ØÄ¥¤ò´Þ¤á¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¿Í¤Î¶½Ì£¤ò³Î¼Â¤Ë¼æ¤¯¤·¡¢²È¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¶²¤í¤·¤¤½Ã¤ËÂÐ¤·¡¢5ºÐ»ù¤¬ÎäÀÅ¤Ë¿Æ¤«¤é¤Î¸À¤¤¤Ä¤±¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢·ë²ÌÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬¶Ã¤¤ËÂ¤ë¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢À¾Îñ¡¢¸µ¹æ¤Ï²¿Ç¯¡¢¤È¤¤¤¦É½µ¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡ÖÀÎ¡×¡Ö¤¤¤Ä¤À¤Ã¤¿¤«¡×¡Ö³«Âó¤Î»þÂå¤Ë¡×¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÅÁ¾µ¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¸ØÄ¥¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÅª¤Êµ¿¤¤¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¼Â¤ËÌ¥ÎÏÅª¤À¡£
¡¡»ö¼Â¤ËÃé¼Â¤«¡¢¿®ÍÑ¤ËÂ¤ë¤«¡¢°ì¼¡»ñÎÁ¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤«¡¢¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º²£¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡£¤³¤³¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤Ë¸ì¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÌÌÇò¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤®¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤È»×¤¨¤ë¥¯¥Þ¤Î¾ðÊó¤À¡£»þ¤Ë»Ä¹ó¤Ç¡¢»þ¤Ë¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ç¡¢¿Í¤Ë¤Ï·è¤·¤Æ¸æ¤·¤¤ì¤Ê¤¤µðÂç¤Ê½Ã¡£¤½¤ì¤Ï¥¯¥Þ¤Î¼ÂÁê¤«¤é¤ÏÂ¿¾¯¤Î¤Ö¤ì¤ÏÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¿Í¤ÎÇ¾Î¢¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤·Á¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¡¢¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¥¯¥Þ¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤È¾¯¤·¤Î¿Æ¤·¤ß¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅÁ¾µ¤Ë¿Æ¤·¤ó¤À·ë²Ì¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¾¯¤·Á°¡¢¡Ø¤È¤â¤°¤¤¡Ù¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ëÊª¸ì¤ò½ñ¤¤¤¿¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÎÄ»Õ¤¬¥¯¥Þ¤ÈÀï¤¤È´¤¯ÆâÍÆ¤À¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÌ©¤«¤Ê¶²¤ì¤È¡¢»ñÎÁ¤«¤é¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¿Í¡¹¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¶½Ì£¿¼¤¤¤È»×¤¨¤¿¤³¤È¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÄÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¤¿¤Ã¤¿15Ç¯ÄøÅÙ¤Î´Ö¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç³«Âó»þÂå¤Îµí¿©¤¤¥°¥Þ¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤ÊOSO18¤ÎÂ¸ºß¤¬Á´¹ñ¤Ë¤Þ¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¡¢ÎáÏÂ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤â¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿È»ö¸Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¬¤¤¡¢º£»ä¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Ï¥¯¥Þ¤ÎÀ¸Â©·÷¤«¤é¤Ï±ó¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²Æ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ¥¯¥Þ¤Î»ö¸Î¤¬Ï¢ÆüÌë¤Î¥È¥Ã¥×¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë»öÂÖ¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÁÛÄê³°¤À¡£¤â¤Ï¤äÅÁ¾µ¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¡¢ÁÏºîÊª¤òÄ¶¤¨¤¿¸½¼Â¤Î¥¯¥Þ¤È¤É¤¦ÂÐÖµ¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤òÊóÆ»¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¹ñ¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤ÇÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¸½¼Â¤Î¥¯¥ÞÌäÂê¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁÏºî¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Ò²ñ¤È¤·¤Æ¤É¤¦¸½¼Â¤Î¥¯¥ÞÌäÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡£¤½¤³¤Ë¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤¬¿Í¡¹¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¡¢¡ØÌëÌÀ¤±¤Î¥Ï¥ó¥È¥ì¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦¾®Àâ¤ËÄ©¤ó¤À¡£ÉñÂæ¤Ï¸½Âå¤Î»¥ËÚ¡£¼ã¤¤¼ç¿Í¸ø¤¬½ã¿è¤Ê¶½Ì£¤«¤é¥Ï¥ó¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¤Ä¤ÄºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÂ¾¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤È¶¦¤Ë¿Í¤ËÈï³²¤òÍ¿¤¨¤¿¥¯¥Þ¤òÄÉ¤¦Êª¸ì¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êÀÎ¤Î»ñÎÁ¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢³èÆ°Ãæ¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë¼èºà¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¸½¼ÂÅª¤Ê¥¯¥Þ¤È¤ÎÀï¤¤¤ò¾®ÀâÆâ¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò»î¤ß¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²áÄø¤Ç²þ¤á¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤ÐÃÏ°è¤ò¹Ó¤é¤¹°ìÆ¬¤Î¥¯¥Þ¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤½¤Î¸ÄÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«Êý¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ã±¤Ë¡Ö¿ÍÎ¤¶á¤¯¤Ë½ÐË×¤·¤¿¤«¤é¶î½ü¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë½»¤à¿Í¡¹¡¢¶î½ü¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤ëÎÄÍ§²ñ¤Î»ö¾ð¡¢ÃÏ·Á¡¢»º¶È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ò·ï¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¡Ö¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡×¤¬·èÄê¤µ¤ì¤ë¡£¤è¤½¤ÎÃÏ°è¤Ë½»¤à¿Í¡¹¤¬¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤¤ÊýË¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÁÛÁü¤ò½ä¤é¤»¤¿¤ê¡¢¿´Í¥¤·¤¤¿Í¤¬¡Ö»¦¤µ¤º¤Ë»³¤Ëµ¢¤¹ÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È°Æ¤¸¤ëµ¤»ý¤Á¤ÏÌà¤â¤À¡£¤À¤¬¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¸½¾ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ù¥¿¡¼¤Ê²ò·èË¡¤ò¤È¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¡Ø¥Ï¥ó¥È¥ì¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ä´¶¾ð¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÊª¸ì¤ò½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÀ®¸ù¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤Þ¤À½ñ¤Â¤ê¤Ê¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ë¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥¯¥Þ¤â¡¢¸½¼Â¤Î¥¯¥Þ¤â¡¢½ñ¤«¤ì¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤Þ¤ÀÌµ¿ÔÂ¢¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡²áµî¤ÎÀè¿Í¤¿¤Á¤ÎµÏ¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÌîÀ¸¤ÎÀ¸¤Êª¤Î½Ð¸½¤Ë¤ÏÇÈ¤¬¤¢¤ë¡£¿ô¤¬Â¿¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼¯¤¬¡¢°ìÅÙ¤ÎÂçÀã¤Ç¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤º²î»à¤·¡¢ÀäÌÇ¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤¿Îã¡£µÕ¤ËÆÃÄê¤Î³°ÍèÀ¸Êª¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý¤¨¤¿Îã¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤È¿Í´Ö¤È¤Îµ÷Î¥¤Ïº£¸å¤â¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê±ó¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸½¼Â¤Î¥¯¥Þ¡¢ÅÁ¾µ¤Î¥¯¥Þ¡¢Êª¸ì¤Î¥¯¥Þ¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¤Î¤ª¤Î¤¬¿´¤ÎÃæ¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Î¥¯¥Þ¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¯¥Þ¤Î·Á¤ò¤¤Á¤ó¤È¸«¿ø¤¨¡¢µÏ¿¤·¡¢²áµî¤Ë³Ø¤Ö»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£Êª¸ì¤Ï¡¢¾®Àâ¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ó¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤Î¤«¡£½ñ¤¤¤Æ¤â½ñ¤¤¤Æ¤â½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
²Ï粼½©»Ò¡Ê¤«¤ï¤µ¤¡¦¤¢¤¤³¡Ë
1979Ç¯ËÌ³¤Æ»ÊÌ³¤Ä®À¸¤Þ¤ì¡£2014Ç¯¡Öñ§É÷¤Î²¦¡×¤Ç»°±º°½»ÒÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÍâÇ¯¤ËÃ±¹ÔËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£24Ç¯¡Ø¤È¤â¤°¤¤¡Ù¤ÇÂè170²óÄ¾ÌÚ»°½½¸Þ¾Þ¼õ¾Þ¡£
¡Ê²Ï粼 ½©»Ò¡¿Ê¸ÕÜ³¦ 2026Ç¯2·î¹æ¡Ë