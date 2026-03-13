「政治的主張の如何ではなく、彼女の『切り抜かれやすい』演説の『言葉遣い』に注目してみたい。なぜなら、いま影響を与えているショート動画とは、政治的主張への共感よりも、『切り抜いて再生回数が増えるかどうか』にのみ焦点を当てて切り抜かれているからである」

先の衆院選で、歴史的大勝を遂げた高市早苗首相。その“強さの秘密”について、文芸評論家の三宅香帆氏が分析し、文藝春秋4月号に「高市総理の秘密は『文体』にあり」を寄稿した。



三宅氏が着目したのが、政治家たちがYouTubeなどネット動画で語る「言葉」だ。近年の政治家の動画トレンドについて、次のように説明する。

「私たちがいま目にする短い動画は、『切り抜き』と呼ばれるものがとても多い。切り抜きとは、長い動画のなかから面白いシーンや重要なシーンだけを抽出し、短い動画に再編集したもの。（略）YouTube動画は再生されるだけお金が稼げる。広告収入は再生数に応じて増える」

「それゆえに、とにかく稼ぐために、多く再生されそうな切り抜き動画を大量投稿するようになる。――この仕組みを利用して議席を伸ばしたのが、たとえば2025年参院選で話題を集めた参政党だった。（略）田中角栄は握った手の数しか票数は得られないと述べた。が、ある意味、動画時代とは、『切り抜き』によって握手の回数を無限に伸ばせる時代でもある」

そんな動画トレンドの中、今回の衆院選で大量再生されたのが、高市首相の「切り抜き」動画だった。日本経済新聞の調査によれば、1800本近い動画で言及され、ポジティブな好意的動画が多いという。

では、なぜ高市首相の動画は、切り抜かれたのか。三宅氏は今回、高市氏の笑顔や声のトーンではなく、高市氏の「言葉」に注目した。

「演説で見える特徴は3つ。固有名詞（具体的な人名、地名、専門用語、キーワードなど）の使い方、異なる『界隈』に向けた言葉遣い、そして『してやってください』という呼びかけである」

三宅氏の本文では、中道改革連合共同代表だった野田佳彦氏と高市首相の演説を比較し、高市氏の「切り抜きやすい」固有名詞の使い方を紹介。さらに、「界隈」（それぞれの興味関心に沿って集まるグループ）という言葉、高市氏の「してやってください」という呼びかけに注目して、詳細に解説している。

三宅香帆氏の「高市総理の秘密は『文体』にあり」は、「文藝春秋」4月号及び、「文藝春秋」のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されている。

