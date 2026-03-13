女優の本仮屋ユイカ（38）が11日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。友人との旅行で言い出せなかったことを振り返った。

この日は「選択的『おひとり様』の本音爆発SP」と題し、ゲスト出演した芸能人がそれぞれのおひとり様事情を語った。

「旅行」に関する話題となり、本仮屋は「この間、友達とホテルに泊まった時に、23時くらいまでしゃべってて」と、お風呂も入らず遅い時間まで会話していたことを切り出した。

お風呂に入る際に「友達の方が移動時間長かった。だから疲れてるなと思って」と、友人を気遣って「先お風呂いいよ〜」と勧めた。

すると「2時間くらい出てこなくて…」と想定外の長風呂だった。友人がお風呂からあがった際に「長くない?」と尋ねると「あ、彼氏の動画ずっと見てた」と返されたことを明かした。

これには観覧席から「えぇー」と驚きの声があがり、MCの上田晋也も「えぇ!?」とびっくり。本仮屋は「その時に“早く出てよ”って言えればいいんですけど言えなくて。（言葉を）のんじゃった。これを言えたら楽になるんだろうなと思いました」と振り返った。

これに対して上田は「でも、それはその友達がおかしくない?待ってるんだったら“早く出てあげなきゃ”と思うし」と伝えた。このフォローに本仮屋が「ありがとうございます」と感謝し、「別に褒めてるわけでもないんだけど」と返してスタジオを笑わせた。