「オープン戦、ＤｅＮＡ０−４広島」（１２日、横浜スタジアム）

目標にまた一歩、近づいた。広島・岡本駿投手が六回から２番手で登板し、４回をパーフェクトに封じる好投。開幕ローテ入りへのアピールに成功し、「とにかく腕を振ってゾーンに投げることだけ意識してました」と攻めの投球で、首脳陣にインパクトを残した。

ＤｅＮＡ打線を寄せ付けなかった。直球を軸に、カットボール、ツーシーム、カーブを自在に投げ分け、外野に飛んだのは八回無死からの小田が放った中飛のみ。球数５０球とテンポも良く、「結果的にはよかった」と、自身の快投に合格点を与えた。

直球は自己最速タイの１５１キロを計測。昨季は平均約１４０キロだったツーシームも１４５キロ前後まで球速アップした。球威不足を指摘された２月２１日・ＤｅＮＡ戦は４回６安打４失点。「きょうは初回から全力でいこうと決めていた。四球になってもいいっていう覚悟で腕を振った」と強気な姿勢が功を奏した。

「ローテーションをつかむ気持ちでキャンプからやってきている。しっかり投げて、開幕ローテーションをつかみたい」と岡本。２年目の右腕が熾烈（しれつ）な争いを制するため、最後まで腕を振る。