ドムドムハンバーガーの限定商品に反響「食べるの過去一難しそう」「めっちゃインパクトすごい」 大阪の3店舗で販売
ドムドムハンバーガーは20 日から、大阪の一部店舗（千船駅店、吹田店、深井店）で「丸ごと！！トマトバーガー」を販売する。
【画像】「めっちゃインパクトすごい」反響寄せられたドムドムハンバーガーの限定商品
日本郵便が作ったフルーツトマト「さやまる」を、その名の通り贅沢に丸ごと１玉使ったハンバーガーとなり、大胆にかぶりつくとさやまるの甘い果汁があふれ出す、トマトのみずみずしさとさっぱりとした酸味が感じられる一品。そこに加わるオリーブオイルとフレッシュバジルのさわやかな香り、たっぷりのクリームチーズ、仕上げにバルサミコソースで味が決まる。
公式Xで発表されると「食べるの過去一難しそうだけど美味しそう！」「いやもう、やりたい放題で最高やん！」「めっちゃインパクトすごい」「今日ってエイプリル・フールだっけ？」など反響が数多く寄せられた。
また、ボールチェーンぬいぐるみ「とまぞう」とT シャツをドムドムオンラインショップで販売する。ボールチェーンぬいぐるみは一部店舗でも数量限定で販売する。
【商品詳細】
商品名：丸ごと！！トマトバーガー
価格：単品950 円、セット 1350 円
販売店舗：千船駅店・吹田店・深井店
商品名：ボールチェーンぬいぐるみ
販売店舗：千船駅店、イオン吹田店、深井店、香芝店、イオンスタイル赤羽店、東大島店
