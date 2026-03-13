ANAクラウンプラザホテル千歳は、いちごを主役にしたランチを3月1日から31日まで提供している。

スイーツ＆ランチブッフェは土休日限定で、ダコワーズにムースリーヌといちごをサンドしたフランス風ショートケーキ、いちごのムースとフランボワーズジュレにタイムの香りを忍ばせたルージュムース、キルシュが香るシャルロットフレーズムースなどのいちごスイーツ、いちごのカプレーゼ、いちごとバルサミコソースを使用したポークの香草焼き、いちごとカマンベールチーズのピッツァなどのいちごを取り入れた料理を用意する。

スイーツ＆ランチは平日限定で、魚介のクリームドリア、パスタカルボナーラ、チーズオムレツロールパン＆エビかつロールパンの3種類から選べるメイン料理と、いちごのショートケーキ、いちごのムースのミニパフェなど7種類のスイーツを盛り合わせたプレートを提供する。

場所はウィング棟1階オールデイダイニング「ハスカップ ザ・ガーデン」。提供時間は午前11時半から午後2時半まで。料金は大人3,200円、小学生1,600円、3歳以上の未就学児600円、スイーツ＆ランチは2,800円で、税・サービス料込。