資産が増えても落ち着かない、減る気配がすると自分まで揺らぐ――そんな不安はありませんか。お金に人生を預けず、増えても減っても、自分の心を乱さないための線引きは、どのようにすればいいのでしょうか？

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』をもとに解説します。

お金を「自分」と同一視してはいけない

富は人間の本来の所有物ではなく、運によって減ることもある。

その事実を知れば、富に対する欲望や執着は減る。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

お金や資産は、努力だけで決まらない。

景気や病気、事故や制度の変化など、運の要素で増えも減りもする。

だから富を「自分そのもの」と考えると、心は不安定になる。

持っている間も失う心配が増え、失ったときは自分の価値まで落ちたように感じる。

ここで大事なのは、富を道具として扱い直すことだ。

便利ではあるが、絶対の土台ではない。

そう理解すると、「もっと」「まだ足りない」という渇きは弱まる。

執着が薄れると、選び方が変わる。

比較が減り、必要以上の競争に乗らなくなる。

無理な働き方で健康を削ることも減る。

失う不安より、いまの生活を整える方に注意が向く。

富は外側の条件で、内側の満足は別の場所にある。

教養、落ち着き、礼儀、ひとりで立てる力。

こうしたものは運で奪われにくく、長く残る。

だから、富を増やす努力を否定する必要はない。

ただ、富に人生を預けない。

増えれば助かるが、減っても自分の価値は減らない。

この線引きができたとき、富は重荷ではなく、静かに使える道具に戻る。