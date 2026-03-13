ホルムズ海峡の安全性を強調して「利用すべきだ」と呼びかけたトランプ大統領の心理状態、戦闘終結に向けた「カギ」とは？ 小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員が解説します。

■専門家、トランプ氏ホンネは「すぐにでも戦闘終えたい」

急所ともいえるホルムズ海峡をイランに事実上封鎖されているトランプ大統領ですが、本人は、ホルムズ海峡の安全性を強調して「利用すべきだ」と呼びかけています。

トランプ大統領は今、どんな心理状態にあるのか、アメリカ政治に詳しい明海大学・小谷哲男教授に聞いたところ、「原油高になっていることに強い衝撃を受けていて、すぐにでも戦闘を終えたいのがホンネ」だというのです。

■発言のブレにあらわれるトランプ氏の“焦り”

──その焦りが、ホルムズ海峡周辺で被害が出ているにもかかわらず、「利用すべき」という発言にあらわれているのでしょうか？

はい、そのようです。ほかにも、軍事作戦について当初は「2〜3日で終わらせることもできる」と言っていたのに、その後「4〜5週間よりもはるかに長く作戦を続ける能力がある」と言ったり、急に「私たちは勝利した」と共和党の支持者を前に言うなど、発言のブレにも焦りがあらわれています。

さらに、自身のSNSで石油価格の上昇について言及した上で、「しかし私にとっては、イランが核兵器を得て中東や世界を破滅するのを阻止することの方がはるかに重要だ」と述べ、攻撃を正当化しました。

■米・世論調査でイランへの攻撃「不支持」43％

ただ、ウォール・ストリート・ジャーナルによると、トランプ大統領の側近の一部からも、原油価格の高騰や長期化する紛争が政治的反発を招くとして、戦闘の出口戦略を検討するよう促されているということです。

というのも、調査会社によるアメリカの世論調査（3月6日〜9日）では、イランへの攻撃について「支持する」と答えた人が29％なのに対して、「不支持」が43％と大幅に上回っています。

今年11月にはアメリカの中間選挙も控えるなか、原油高が続けば、自動車社会のアメリカでは生活費の増加につながり、トランプ大統領にとっては大きな逆風になると、焦っている状況なんです。

■戦闘終結のカギは？ イラン側要因の可能性は？

──もしトランプ大統領が戦闘を終わらせたいとしたら、今後、戦闘終結のために何がカギになるのでしょうか？

その点、小谷教授は「マーケット」がカギになると指摘していて、このまま原油高が続き、批判が高まっていくことが、アメリカが攻撃を止めることにつながるのではないかとしています。

ただ、トランプ大統領が一方的に勝利宣言をして戦闘終結に向かわせたくても、イランはそれを許すはずもありません。

アメリカと共に戦闘を始めたイスラエルのネタニヤフ首相は勝つまでやめるつもりはないので、戦闘をしかけたトランプ大統領としては「自分で自分の首を絞めているような状態」だと、指摘しています。

一方イラン側の要因で戦闘が終わる可能性について、中東情勢に詳しい日本エネルギー経済研究所の坂梨祥さんは「大規模な攻撃でイランの国家機能がマヒし、国内がカオス状態になって、反撃ができなくなる可能性が考えられる」と話しています。

──この、先の見通せない「危機」が実際に私たちの生活にも影響しています。来週、高市首相は訪米し、トランプ大統領との日米首脳会談を控えています。

（3月12日放送『news zero』より）