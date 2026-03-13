米野球番組「ＭＬＢ Ｔｏｎｉｇｈｔ」は１２日（日本時間１３日）、ＷＢＣ準々決勝を前に日本ＶＳベネズエラ戦を特集。この日のチーム練習で大谷翔平投手がライブＢＰに登板した様子を伝え、コメンテーターのジェイク・ピービー氏が、土壇場での大谷登板に期待を寄せた。

司会者は「大谷は自分の調整のために投げたそうですが、味方の選手たちが、大谷のすごさを目の当たりにしています」と映像を紹介。大谷が曲がりの大きなカーブを投げると、ピービー氏は「あのカーブ、１２時から６時（時計の針）に落ちる軌道ですね。彼が、いわゆる“チャーリー叔父さん”と呼ぶカーブを投げるのは、あまり見たことがありませんね」と興味津々。「３０球団のキャンプ地を取材で訪ねたけど、ドジャーズのキャンプは一番の思い出だった。彼は確かに準備を進めていますね」とピッチング内容に注目。司会者は「大谷が、ほぼど真ん中の直球で、チームメートのバットに空を切らせています」と伝えた。

さらに司会者は「大谷は、少し前に、この大会では投げないと語りましたが、２０２３年には決勝戦でクローザーを務め、トラウトと対決しました」と解説。ピービー氏は、大谷の登板の可能性について「（打者専念が）本当なのかどうか、あと３試合を見届けないといけませんね。競争心の強い選手ですし、過去にも、最後の最後で投げたわけですから」と、究極の場面で大谷がマウンドに上がる可能性を捨てていなかった。

なお、大谷はこの日、「今のところは（登板は）ないですね。それが球団（ドジャース）との約束でもありますし、快く送り出してくれた球団への誠意じゃないかなという部分もあるので、オフェンス面でまずしっかり貢献できればいいと思いますし、もちろんケガ人が何人出るかというのは全く予想できないことではあるので、全くの０ということは何事においても言いたくはないですけど、今の現状ではないんじゃないかなと思います」と改めてＷＢＣには登板しないと明言している。