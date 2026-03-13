「オープン戦、ＤｅＮＡ０−４広島」（１２日、横浜スタジアム）

広島の中村奨成外野手（２６）が１２日、今年の実戦で自身１号となる先制２ランを放った。最終的に２打数２安打１四球で３打席全て出塁。オープン戦打率２位の・３５３に上昇した。新井貴浩監督（４９）はレギュラーシーズンでの中村奨の２番起用について「可能性はある」と言及し、適応力を高く評価した。

つなぎもできて、長打も打てる−。カープに強打の２番誕生の予感が漂い始めた。３月７戦目にして５度目の２番起用となった中村奨が躍動。先制弾に好機での四球、初回にはチームを勢いづかせる二塁打もあった。真のレギュラーへ、「勝負の年」と位置づける新シーズン開幕を前に状態の良さが際立つ。

今季初アーチが生まれたのは三回２死一塁の場面だった。「（思い切って）いってもいいかなと思ったので、割り切っていった」。内角高めの直球に反応して強振すると、打球は高々と舞い上がって左翼席に到達。「あれだけ上がったので、入るとは思わなかったですけど…。風に乗って入ってくれたので良かったです」と冷静に振り返った。

「自分はホームランバッターじゃない」と自覚する。その中で一発よりも価値を見いだしたのは五回の打席だ。２死一、三塁からファウルで粘って四球を獲得し、得点につながった。「チャンスだったけど、ヒットを打ちにいく中で追い込まれた。なんとかしようという中で四球が取れた。あの打席なんかは最高ですよね」と手応えを明かした。

昨季は１０４試合に出場し、打率・２８２と飛躍した。「去年の後半、右打ちの安打が出て、こうやって打てばいいというのがあった」という中で、今キャンプは、その確率向上に着手。オープン戦で「それが意図して打てるようになってきていることが一番大きい」と充実感をにじませる。初回の二塁打は右中間を破っていくもので進化を結果で示した。

新井監督は２番に入っても存在感を発揮する中村奨を「ちゃんと適応できている」と高く評価する。開幕後の２番起用に関しても「その可能性はある」と言及し、期待をかけた。

外野を見渡すと、ドラフト１位・平川の躍進が目立つが、「自分にはやることがあるので。彼も打っているので、すごいなと思うけど、他人どうこうよりは、自分がしっかり結果を出すことに対して、取り組んでいければいいかなっていうのが一番」と中村奨。己のプレーに集中し、確固たる地位を築いていく。