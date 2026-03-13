「九州民謡王座決定戦」が14、15日、大分県日田市三本松のパトリア日田で開かれる。15日には「コツコツ節全国大会」も同館で開催。ともに5回目の今回は、双方合わせて延べ約350人の民謡愛好家が全国から参加する予定で、ファンにはたまらない2日間となりそうだ。

九州民謡王座決定戦は、九州各地に伝わる民謡を歌って「王座」を決める。参加者は「日向木挽唄」や「八女茶山唄」「日田節」といった十八番（おはこ）で挑戦。年齢ごとに8部門に分かれ、高校生以上の5部門は14日に予選を、15日に決勝と王座決定戦を催す。

コツコツ節全国大会は、日田発祥の民謡「コツコツ節」を広め、後世に歌い継ごうと続くイベント。参加者は「お月さん」で始まる1番の歌唱力を競う。今回は5回目を記念し、高校生以上が出場する一般の部の優勝者が、過去の優勝者と「名人」の称号をかけて争う「名人決定戦」もある。

両イベントとも専属伴奏者による生演奏が付く。地元の民謡の歌い手で、実行委員長を務める吉冨今日子さん（49）は「今回は初めてコツコツ節の名人も決まる。会場を訪れ、愛好家たちの自慢の歌声をぜひ聞いてほしい」と来場を呼びかけている。

（稲葉光昭）