大分県日田市の書家、藤井美颯さん（70）が墨を使ってデザインしたワンピースやTシャツ、バッグなどを展示、販売する作品展「墨いろに魅せられて」が日田市隈2丁目の隈まちづくりセンター黎明館で開かれている。23日まで、入場無料。

藤井さんは書家として長年活動する傍ら、約20年前から、布地を筆で墨染めしており、洋服や小物といった身の回り品のデザインにも取り組む。今回はこの1年間に制作したポーチや缶バッジ、財布、花瓶ケース、コースターなど個性あふれる墨染め作品250点や藤井さんが春にちなんで揮毫（きごう）した書などが並ぶ。

「作品の一つずつに色の濃淡があるため、同じ物は二つとない。そこが魅力で、楽しみにしてくれるファンも多い」と藤井さん。会場2階では、藤井さんが主宰する書道教室の生徒たちの小作品約50点も展示される。20〜22日には、同じ会場で、日田市の華道家千原理秀さんらの生け花が並ぶ作品展「花一輪春風と共に」もコラボレーション開催される。

墨染め作品を見学した熊本県小国町の女性（71）は「見た瞬間にすごいと思った。墨を使ったデザインは外国人にも好まれるはず。日本人だけでなく、ぜひ外国の方にも見てほしいですね」と話した。

開館時間は午前9時半〜午後4時半（水曜休館、最終日は午後3時まで）。

（稲葉光昭）