2020年7月の熊本豪雨後、国が球磨川流域で進める宅地かさ上げ事業を巡り、国土交通省が対象地区の地権者約40人に、補償金にかかる所得税の算定方法を誤って説明していたことが波紋を呼んでいる。税負担が国交省の当初説明より数百万円増える見通しの被災者もおり「将来の見通しが見えず、これからの生活に大きな不安がある」と地権者らは困惑。確定申告の期限が16日に迫る中、税の減免や納付期限の猶予を図るよう求めている。

国交省八代河川国道事務所（八代市）によると、24年12月以降、かさ上げして家屋を解体、再建する八代市坂本町、球磨村、芦北町の地権者約40人に「補償金から解体費と再建費を除いた額に課税される」と資料や口頭で説明した。本来の課税対象は、解体費のみを差し引いた額だった。

誤った資料は同事務所の担当者が熊本西税務署（熊本市）と相談して作成したが、同税務署の確認を得ずに配布されたという。八代市坂本町で自宅再建を目指す宮崎真宏さん（70）が八代税務署で試算をしてもらったところ、再建費の差し引きが認められないことが判明してミスが発覚した。

八代河川国道事務所は取材に「資料は納税の仕組みを分かりやすく説明する狙いだったが、確認不足だった。迷惑をかけ申し訳ない」と陳謝。「補償などの対応は難しい。（該当者には）個別に理解を求めていく」としている。熊本国税局は1月、該当者を対象にした確定申告の事前相談を八代、人吉両税務署で実施した。

八代市坂本町の地権者十数人は昨年12月、「坂本でがんばる会」（八代市）を設立し、宮崎さんが代表に就任。4人が今月10日、同市役所で記者会見した。「国の間違った説明で想定外の高額な所得税や国保税、市民税が課され、住居の再建に多大な支障が出ている。資金計画が狂い、心身ともに打ちひしがれている仲間もいる」と訴えた。

自宅が全壊した鶴山秀司さん（72）も同会メンバーの1人。国が委託した業者から補償金の範囲内で収まるとの説明を口頭で受けて解体、再建を決め、昨年7月に国と契約したが、当初説明より数百万円多い税負担が発生するという。

鶴山さんは「契約を取り消したくても家は既に解体し、原状回復できない。国は弱い立場の被災者に自分たちのミスによる損失を押しつけている」。金子恭之国交相や八代市などに要望書を提出したが、事態は変わらないという。

この問題は、県議会や八代市議会の一般質問でも取り上げられた。同市の小野泰輔市長は2月の定例記者会見で「被災者の生活再建を考えて国は解決策を示してほしい」と述べた。

（古川剛光）