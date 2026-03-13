長崎県諫早市と島原市を結ぶ島原鉄道沿線の魅力を体感するイベント「失われた観光ポスターを探せ！ 島原鉄道謎解きツアー」が、諫早駅（諫早市）を起点に開かれている。赤字運行が続く島鉄の利用促進を図ろうと、通学で使う諫早高（同）の2年生4人が企画した。31日まで。

イベントは、かつて存在した「幻の観光ポスター」の断片を集めて復元させるという設定で実施。参加者は諫早駅で、島原駅（島原市）までの乗車切符（大人1460円）と、ツアーの説明書（200円）を購入する。説明書にある無料通信アプリLINE（ライン）のQRコードをスマートフォンで読み込んでツアーを開始する。説明書を手がかりに沿線駅の周辺にある「断片」（QRコード）を探し出して読み込み、画面上にポスターを完成させる仕組み。途中下車する必要上、5時間ほどかかるという。

完成後にアンケートに回答すると、「金太洋」ブランドで知られるフルーツ缶詰やショウガ農家の「ジンジャーシロップ」といった島原半島の特産品詰め合わせが当たる特典もある。

4人は探究学習の一環でイベントを企画した。愛野駅（雲仙市）から日々、乗車する黒田悠真さん（17）は「交通手段が島鉄しかないので、なくなってほしくない。多くの人に乗ってもらい、移住者も増えるとうれしい」と話す。

原田翼さん（17）は「企画のため沿線を歩いてみて、島原半島の歴史や自然に触れた」と満足げだ。

井下大夢さん（17）は「謎解きツアーを通して島原の魅力を知り、イベントが終わっても足を運んでくれるとうれしい」と呼びかける。

（今井知可子）