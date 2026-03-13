2029年度開学予定の佐賀県立大を巡り、学長予定者の山口和範・立教大経営学部教授は12日の県議会特別委員会で、入学者選抜では募集定員に占める一般選抜の割合を10〜30％にとどめ、学力だけでなく個性や適性も評価する総合型選抜を重視する方針を明らかにした。多くの大学が一般選抜を縮小する傾向にあり、「素養の確認はペーパーテストだと厳しい」などとして理解を求めた。

特別委で山口氏は、入学定員200〜300人のうち、総合型を30〜40％、学校推薦型を40〜50％とする案を提示。学校推薦型は県内各高校2人まで、商業系で3人まで出願可能とし、総合型にも県内枠を設ける方針も説明した。一般も含めた全区分で面接を重視するという。

これに対し、委員からは「推薦で囲い込もうとしているように見える」「学力軽視なのか」といった懸念の声も。山口氏は「入学時から良い人材を集める従来の選抜では格差が生じかねない。教育機関として卒業までにどれだけ成長させるか、人を育てられるかといった教育力が一番大切だ」と応じた上で、一般選抜枠の割合やあり方について改めて専門家チームで議論する意向も示した。

（田中早紀）