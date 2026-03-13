佐賀藩10代藩主鍋島直正の別邸として築かれ、桜の名所としても知られる佐賀市の神野公園（神園）が大規模にリニューアルされる。市は2026年度一般会計当初予算案に再整備事業費1億2830万円を計上し、開会中の市議会2月定例会に提出している。新年度は主に設計業務を中心とし、「お殿様とみんながつくる水の公園」をコンセプトに公園の青写真を描くほか、新しいイベントも企画している。

市緑化推進課によると公園の敷地は約5・4ヘクタール。1923年に鍋島家から市に寄贈された。直正の別邸で市重要文化財に指定されている「神野のお茶屋」（旧称・無限青山亭）や江戸時代の茶室を復元した隔林亭、とんぼ池などが市民に親しまれている一方、施設は老朽化。またこども遊園地や小動物園などの施設も混在し、市民から「まとまりに欠ける」といった意見が出ていた。

市は寄贈から100年の節目とも重なった2023年、有識者や地元関係者らと再整備検討委員会を立ち上げ、24年度に基本構想・基本計画を策定。26年度から本格的なリニューアルに向けた実施設計に着手する。

基本計画では「遊び」「自然・季節」「運動・健康」「歴史」など七つの体験ができる公園−をコンセプトとして掲げる。具体的には、ウオーキングができるよう園路を拡張したり水路に遊び場を設けたりし、全世代が集える空間づくりを目指す。桜の名所として桜の木の植え替えも検討。完成時期は未定という。

坂井英隆市長は2月の会見で「令和のリニューアルをし、皆さんに愛される公園にしたい」と話した。

リニューアルに向けた新たなイベントとして、園内で家族らとバーベキューを楽しむ「キッズわんぱくDAYキャンプ」が開催中（5月10日まで）。3月下旬〜4月上旬の夜は隔林亭をライトアップする。詳細が決まり次第、市のホームページで周知する。市緑化推進課＝0952（40）7162。

（竹中謙輔）