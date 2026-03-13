¡Îº´²ì¸©¡Ï¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËË×Æþ¡¡¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡¡11·î¤«¤éº´²ì»Ô¤Ç½ä²óÅ¸³«ºÅ
¡¡±Ç²èÈÖÁÈ¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¡ÊËÜ¼Ò¡¦Åìµþ¡Ë¤ÎÎò»Ë¤ò¤¿¤É¤ë½ä²óÅ¸¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡×¡ÊÊ¡²¬ÊüÁ÷¤Ê¤É¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¼çºÅ¡Ë¤¬11·î¤«¤é¡¢º´²ì»Ô¤Î¸©Î©Èþ½Ñ´Û¡¦ÇîÊª´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£2023Ç¯6·î¤«¤éÁ´¹ñ¤ò½ä²ó¤·¡¢º´²ì¤Ï13¥«½êÌÜ¡£¡ÖÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢´û¤ËÎß·×200Ëü¿Í¶á¤¯¤òÆ°°÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤Ï1985Ç¯¤ËÀßÎ©¡£Æ±Ç¯¡¢¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤¬ÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë200²ó°Ê¾å¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢85Ç¯¤òµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ë¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ÎÂç·¿¥Ñ¥Í¥ë¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¡¢ÎáÏÂ¤Þ¤Ç¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ç¯¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤Î½ÐÍè»ö¤äÀ¤Áê¤â¾Ò²ð¡¢»þÂåÇØ·Ê¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦»î¤ß¤À¡£¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤ÎºîÉÊ¤Î³¨¥³¥ó¥Æ¤ä¡¢É÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¤Î¾ìÌÌ¤òÂ¤·ÁÊª¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¡Ö²¦êµ¡Ê¥ª¡¼¥à¡Ë¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¤â¤¢¤ë¡£
¡¡12Æü¤Ë¸©Ä£¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ÌÖ¤Î°ÍÅÄ¸¬°ì»á¤Ï¡Ö¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤Ï»þÂå¤¬Êú¤¨¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢°ì½ï¤ËÍè¤¿¿Í¤È²ñÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£»³¸ý¾ÍµÁÃÎ»ö¤Ï¡ÖÈþ½Ñ´Û¤ÈÇîÊª´Û¤ò°ìµ¤¤Ë³«Êü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£º´²ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¶å½£¤«¤é¤âÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº´²ì²ñ¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅ¸¼¨¤â´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃ´Åö¼Ô¡£²ñ´ü¤Ï11·î3Æü¤«¤éÍèÇ¯2·î14Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¡Ê¾¾ËÜ¼ÓºÚ»Ò¡Ë