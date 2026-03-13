「3・27」へ文句なしの調整を見せた。今春最長の七回途中まで投げて、6安打1失点にまとめた上沢が納得の表情を浮かべた。「前回より球数を投げても、出力があまり落ちなかった。その点は良かった」。最多の90球を投げ、最速は151キロ。7三振を奪った。

昨季の後半戦からフォークを改良し、奪三振が急増。オフは直球の力強さをテーマに強化を図った。この2球種を軸にさらに進化した投球を披露し、7三振のうち空振りで奪ったのは6個、フォークを決め球にした三振も6個。失点は二回にダルベックの適時打で許した1点のみだった。

球数もあり、小林からフォークで空振り三振を奪った七回2死一、二塁で降板となったが、今季の開幕投手を託す小久保監督は「今日は開幕前に球数を一番投げる日。しっかり投げ切りましたね。全部のボールの精度が高かったんじゃないですか」と合格点を与えた。

開幕まで約2週間。次回のマウンドが、本番前の最後の調整登板となる見込みだ。「走者を背負った場面でのフォークなどの精度を、さらに高めていきたい」。右腕は冷静に課題も口にした。万全の準備を整えて、日本ハム時代を含め3度目の大役に臨む。 （鬼塚淳乃介）