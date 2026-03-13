米国とイスラエルのイラン攻撃に端を発した石油の供給不安や価格高騰に、日本と世界が協力して対処することを評価したい。

日米欧など国際エネルギー機関（IEA）の加盟国は、石油備蓄の協調放出を始めることに合意した。

ロシアがウクライナに侵攻した2022年以来で、4億バレルの放出規模は過去最大となる。今後も迅速に対策を打ち出す必要がある。

日本はこれに先立ち、政府と民間を合わせた254日分の石油備蓄から、1カ月半分の消費相当量を放出すると発表した。16日にも放出を開始する。

ガソリン価格の急激な上昇を抑える補助金も19日に再開する。さらなる値上がりに備え、消費者が買いだめをする動きが出ているためだ。

経済活動や暮らしに石油は欠かせない。備蓄放出と補助金は、短期的に経済を下支えする効果が見込めるだろう。

世界的な石油高騰は、イランが輸送の要衝であるホルムズ海峡を事実上封鎖したことで深刻化した。

ホルムズ海峡を通って世界へ運ばれる石油は1日約2千万バレルと推計される。IEAの協調放出はこの20日分だ。あくまでも緊急対応に過ぎず、本格的な供給危機には応えられない。

IEAも日本も備蓄量には限りがある。ホルムズ海峡の封鎖が長期化すれば、世界経済が大きな痛手を受けるのは必至だ。イランや他の産油国も不利益を被る。

今回の石油問題の根本的な解決策は早期の戦闘停止以外にない。国際社会は結束し、あらゆる交渉窓口を通じて関係国を説得してほしい。

体制の存続が懸かるイランは、アラブ首長国連邦などペルシャ湾岸諸国の石油関連施設にまで攻撃を広げた。ホルムズ海峡に機雷を設置したとも報じられている。

世界経済を混乱に巻き込むイランの対抗策は暴挙と言わざるを得ない。

一方で大義が明白ではない戦闘を開始し、終息の道筋も示さない米国とイスラエルも強い非難に値する。イランとの戦闘は昨年6月の「12日間戦争」を超えた。

今月19日にトランプ米大統領と会談する予定の高市早苗首相は、米国に早期停戦を訴えるべきだ。関係が比較的良好なイランにも停戦を働きかけてもらいたい。

イランを巡る戦闘は資源小国・日本の急所を改めて浮き彫りにした。輸入原油の9割以上を中東に依存しており、中東情勢次第で石油の供給は一気に不安定化する。

かつての石油危機が再来しないように、サプライチェーン（供給網）の多様化を考えたい。

石油などの化石燃料に頼る経済からの脱却も長年の課題だ。化石燃料の消費削減は、温室効果ガスの排出削減につながる。無駄なエネルギー消費を見直す機会でもある。