3月中旬は北日本で高温傾向となり、3月下旬から4月上旬にかけては、全国的な高温傾向となるでしょう。雪国では融雪が進み、西日本から東海、関東では、3月下旬に桜が開花するところが多く、速いペースで咲き進むでしょう。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】北日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。高気圧に覆われやすい時期がありそうです。北日本日本海側では、3月21日から27日頃にかけて、例年より曇りや雪（または雨）の日が少ないでしょう。北日本太平洋側では、3月14日から27日頃にかけて、例年より晴れる日が多い見込みです。高温の影響を受け、雪国では融雪が進みそうです。

【気温の傾向】3月14日から3月27日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より高い」でしょう。3月28日から4月10日頃にかけての気温についても、北海道・東北ともに「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】この先1か月の降水量は、北海道・東北ともに「平年並みか少ない」でしょう。この先1か月の日照時間は、北海道・東北ともに「平年並みか多い」見込みです。

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】東日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。高気圧に覆われやすい時期がありそうです。3月14日から27日頃にかけては、東日本各地で、例年と比べ晴れる日が多い見込みです。関東・東海では、平年より早く桜が開花し、3月下旬の高温で咲き進みそうです。

【気温の傾向】3月14日から3月20日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年並み」でしょう。3月21日から3月27日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」でしょう。3月28日から4月10日頃にかけての気温についても、東日本各地で「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】この先1か月の降水量は、東日本各地で「平年並みか少ない」でしょう。この先1か月の日照時間は、東日本各地で「平年並みか多い」見込みです。

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】西日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。高気圧に覆われやすい時期がありそうです。3月14日から27日頃にかけては、西日本各地で、例年と比べ晴れる日が多い見込みです。西日本では、平年より早く桜が開花し、3月下旬の高温で咲き進みそうです。

【気温の傾向】3月14日から3月20日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年並み」でしょう。3月21日から3月27日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」でしょう。3月28日から4月10日頃にかけての気温についても、西日本各地で「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】この先1か月の降水量は、西日本各地で「平年並みか少ない」でしょう。この先1か月の日照時間は、西日本各地で「平年並みか多い」見込みです。

■奄美・沖縄

【天候の傾向】奄美・沖縄では、高気圧に覆われやすい見込みです。4月10日頃にかけて、例年よりも晴れる日が多いでしょう。

【気温の傾向】3月14日から3月20日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並み」でしょう。3月21日から3月27日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。3月28日から4月10日頃にかけての気温についても、奄美・沖縄ともに「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「平年より少ない」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「平年より多い」見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

【北日本】3/14→4/13

札幌 4.1℃〜11.0℃

青森 6.4℃〜13.2℃

仙台 9.6℃〜15.1℃

【東日本】3/14→4/13

新潟 10.0℃〜15.7℃

東京 14.1℃〜19.0℃

名古屋 14.2℃〜19.8℃

【西日本】3/14→4/13

大阪 13.9℃〜19.5℃

広島 14.3℃〜19.4℃

高知 16.1℃〜20.7℃

福岡 14.9℃〜19.5℃

鹿児島 17.4℃〜21.4℃

【奄美・沖縄】3/14→4/13

名瀬 20.2℃〜22.8℃

那覇 21.7℃〜24.0℃

■1か月予報（3月14日から4月13日までのまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本 :10%・10%・80%

東日本 :10%・20%・70%

西日本 :10%・20%・70%

奄美・沖縄:10%・30%・60%

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:40%・40%・20%

北日本（太平洋側）:40%・40%・20%

東日本（日本海側）:40%・40%・20%

東日本（太平洋側）:40%・40%・20%

西日本（日本海側）:40%・40%・20%

西日本（太平洋側）:40%・40%・20%

奄美・沖縄 :60%・30%・10%

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:20%・40%・40%

北日本（太平洋側）:20%・40%・40%

東日本（日本海側）:20%・40%・40%

東日本（太平洋側）:20%・40%・40%

西日本（日本海側）:20%・40%・40%

西日本（太平洋側）:20%・40%・40%

奄美・沖縄 :10%・30%・60%

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）