£×£Á£Ô£×£É£Î£ÇÈ¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡¡Ì¤Íè¤Î²ÈÂ²¤È¥Û¡¼¥à¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¡Ö¥Û¡¼¥à¡¡¥¹¥¤¡¼¥È¡¡¥Û¡¼¥à¡×¤Ë½Ð±é
¡¡¥Û¥ê¥×¥í½é¤ÎÃËÀ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×£×£Á£Ô£×£É£Î£Ç¤ÎÈ¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡Ê£²£¶¡Ë¡¢ÃË½÷£·¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×£Ç£Å£Î£É£Ã¤ÎÁý»ÒÆØµ®¡Ê£²£¶¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¡Ê£²£¶¡Ë¡¢Á°ÅÄ¸øµ±¡Ê£³£´¡Ë¤Î£´¿Í¤¬¡¢£¹·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥Û¡¼¥à¡¡¥¹¥¤¡¼¥È¡¡¥Û¡¼¥à¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±£²Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¤Íè¤Î²ÈÂ²¤¬»þ¤òÄ¶¤¨¡¢²¡¤·Æþ¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡È²¡¤·Æþ¤ì¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡É¡££´¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿Æ»ÒÌò¤òÌ³¤á¡¢È¬Â¼¤Ï¸½Âå¤ÎÀùÌß²°¤ÎÅ¹¼ç¡¦¿¢ÌÚ°ìÏºÌò¡£Áý»Ò¤Ï£²£¸Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤«¤éÍè¤¿¤½¤ÎÂ©»Ò¡¦±ÑÏº¤ò¡¢¶ðÌÚº¬¤Ï£µ£¶Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤«¤éÍè¤¿°ìÏº¤ÎÂ¹¤Ç±ÑÏº¤ÎÂ©»Ò¡¦»ËÏº¤ò¡¢Á°ÅÄ¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¹¥¤¤Ç¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤ë°ìÏº¤ÎÉã¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡È¬Â¼¤Ï¡ÖËÜ¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤¿»þ¡¢¡Ø²¿¤À¡¢¤³¤ÎÌÌÇò¤¯¤Æ´¶Æ°¤¹¤ëÏÃ¤Ï¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼¡Âå¤òÃ´¤¦¼ã¼êÇÐÍ¥¤Î½¸·ë¤Ë¡¢Áý»Ò¤Ï¡Ö±¦¸«¤Æ¤â¡¢º¸¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤¢¤ì¡©Í§Ã£¤¬¤¤¤ë¡ª¡ª¤È¤¤¤¦Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡ÖÇÐÍ¥Æ±»Î¤Î·ëÂ«ÎÏ¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞºîÉÊ¤ÎÎÏ¤È¤·¤Æ±ÇÁü¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¡£¶ðÌÚº¬¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Î²¹¤«¤µ¤ò¸½¾ì¤Ç¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¶õµ¤¤¬±Ç²è´Û¤Ç¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£