【全2回（前編／後編）の前編】

在職140日を超えた高市早苗首相（65）の周囲が騒がしい。国会では公約どおり「国民会議」が始まったのに、自ら釈明に追われる場面が目立つのだ。持ち前の“ヤンキー気質”で難局を乗り切らんとするが、師と仰ぐ「鉄の女」との驚くべき類似点があるという。

＊＊＊

【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相 以前と比較すると「まるで別人」

首相就任後、メディアなどで“令和の女帝”“ヤンキー宰相”などと称される高市氏は、向かうところ敵なしのように見える。

ここ最近でも、カタログギフトや自らの名前が冠された仮想通貨「サナエトークン」の問題で、スキャンダラスな話題を振りまく。その度にSNS上で弁明を繰り返すが、支持率に影響が及ぶような大事には至っていない。

高市早苗首相

「仮想通貨は高市氏本人が“全く存じ上げません”と明言していますが、件のカタログギフトについては、高市さんたっての希望で配布されたと聞いています」

と明かすのは、さる官邸関係者だ。

「もともと永田町では、議員同士で当選祝いを贈る習慣があります。さすがに首相ともなれば何も用意しないと人望を失う。そこで高市さんが選択したのが、衆院選で当選した自民党議員全員への1人3万円のカタログギフト配布。総額約1000万円分にも及ぶ壮大な“ご祝儀”でした。有権者に知られたら反感を買うと懸念する側近もいましたが、公選法などに抵触しないか入念に確認した高市さんは、“現金を配るわけじゃないから大丈夫よ”とゴーサインを出した格好です」（同）

出鼻をくじかれる一幕も

先月24日、「文春オンライン」が報じたことで、国会では野党から追及される事態に発展したものの、

「高市さんは“法的に問題ない”と答弁して、世間の反発も思った以上にはなかった。それに自信を深めたのか、高市さんは“違法じゃないし、あれやこれや言われる必要はないでしょ”と意気揚々です」（前出の官邸関係者）

どこまでも強気な高市氏だが、今国会では出鼻をくじかれる一幕もあった。

ご存じの通り、今回の衆院選で高市氏率いる自民が日本維新の会と共に公約として掲げたのが「消費減税の検討加速」である。

それを果たすための一歩として、先月26日からスタートしたのが超党派の「国民会議」だったが、ふたを開けてみれば野党からの参加は「チームみらい」だけ。「中道改革連合」と「国民民主党」は参加を見送り、辛うじて参院では会派を維持する「立憲民主党」は“呼ばれていない”と高市氏にかみついたのだ。

政治部デスクが言う。

「国民会議が開かれた日の参院本会議で、代表質問に立った立憲議員は“国民会議への参加要請がない。どうなっているのか”とただした。これに対し高市氏は“御党に対してもお声がけをしていると聞いている”とキッパリ切り返したのです」

“私に恥をかかせるな”

ところが、実際には立憲への声かけはなかったことが答弁後に発覚してしまう。

「虚偽答弁だと野党から迫られた高市氏は“他党にお声がけをしたことで誤認した”と、発言内容を訂正しました。実際のところ、自民は中道の政調会長にしか声をかけておらず、これに立憲は参院軽視だと怒り心頭。国民会議の実務を担う自民の政策責任者と、高市さんの間でコミュニケーションが取れていないことが露呈したのです」（前出のデスク）

自民の政策責任者とは、“コバホーク”こと小林鷹之政調会長（51）だった。

「国民会議は、スケジュールや具体的に誰を呼ぶのかといった人選も含めて、ドタバタで決まった印象が強いですね。実際、小林氏が自ら携帯で関係者に連絡を取って参加の可否を尋ねていました。与党の維新さえ会議の前日に開催を告げられて焦ったそうです」（同）

高市氏からすれば、部下の不手際の尻ぬぐいをさせられてしまったことになる。

だからというわけではなかろうが、高市氏は閣僚に対して厳しい姿勢で接していることを国会で明かした。

国民会議初会合の翌日にあった衆院予算委員会で、野党から今月中旬に行われる日米首脳会談の見通しについて問われた高市氏は、

「私がトランプ大統領と堂々と渡り合えるように働いてくるのが、赤澤大臣の仕事だ」

と述べた後、閣僚席に座る赤澤亮正経済産業相（65）の方を振り返りながら、こう言い放った。

「“私に恥をかかせるな”と言ったよね。というふうに申し渡しましたので、この間から、彼は一生懸命ラトニックさん（米商務長官）と交渉してくれています」

あくまで高市氏は、笑みを浮かべて冗談めかした口調ではあったが、SNS上では“目が笑っていない”“パワハラ上司では”などと物議を醸した。

学生時代、高市氏はバンド活動でドラムをたたき、バイクやスポーツカーの運転に没頭するなど、やんちゃに遊び回っていた過去を持つ。そんな“姉御肌”の一面が、思わず国会答弁であらわになってしまったのか。

「サッチャー流のやり方をまねようとしているのだと思った」

「赤澤さんに対して、かなり強い言葉で発言した意図は、イギリスのマーガレット・サッチャー元首相のように“仕事をしない人は交代させる”という恐怖心を、閣僚に植え付ける目的があったのでは」

そう話すのは、松下政経塾2期生で、高市氏の3年先輩だった元衆院議員の嶋聡氏（67）だ。

「ああいう言い方をすれば、世間から反感を買うことは高市さんも分かっていたはず。それでも件の発言を公にすることで、自分の指示を守らなければ“私に恥をかかせた”と閣僚に言える環境が整ったわけです。責任の所在がハッキリしましたし、実行責任者としての立場を見せつけることもできます。政権発足直後、高市さんは赤澤さんのみならず、全閣僚へ指示書を出しました。それを聞いた瞬間に、私は“ああ、これはサッチャーさんから学んだな”と思いましたね」（同）

どういうことか。実は嶋氏は、高市氏が憧れの政治家だと公言するサッチャー氏と直接対面したことがある。その場には、若き高市氏も同席していたという。

「私と高市さんが初めてサッチャーさんに会ったのは、1997年7月の東京国際フォーラムで開かれたシンポジウムでした。サッチャーさん自身が“若手の政治家と話したい”という希望を持っていたことから、松下政経塾のメンバーにも声がかかったのです」（同）

当時の高市氏は30代半ばで、衆院2期目。新進党から自民へ鞍替えを果たしたばかりの頃だった。

「そのシンポジウムで初めて知ったのが『ポリシーユニット』という言葉でした。サッチャーさんは、政策ごとに進捗を管理する『ポリシーユニット』と呼ばれるチームを組織していました。このユニットを通して政策の進み具合を確認。十分な成果を上げられない閣僚は交代させられることで知られていました。だから、高市さんが赤澤さんに対して厳しい物言いをした時、サッチャー流のやり方をまねようとしているのだと思ったのです」（同）

忘れられない光景

シンポジウムでは忘れられない光景があった。

「終了後、参加者が1人ずつサッチャーさんと記念写真を撮る時間が設けられたのですが、やたらとカメラマンが手間取っていて順番が進まなかった。それを見ていたサッチャーさんが、“あなたカメラを2台持っているんでしょう。だったら、もっと効率的に素早く撮影しなさい”と指示したのです。世界的な指導者が、ここまで細部に目を配り具体的に指示するのかと驚きました。当然、そうした振る舞いを高市さんも目の前で見ていましたね」（嶋氏）

この際、嶋氏はサッチャー氏が物事の進捗管理を徹底的に重視する政治家であることを知ったとして、

「前述したように、高市さんは全閣僚に指示書を出したわけです。通常、日本の政治では調整や空気、曖昧な総意が物事を動かすことが多い。それをあえて文書で明示したということは、自らが指導者として主体的に政策を実行する立場にあるという宣言にほぼ等しい。そうした姿勢からも、高市さんはサッチャー流の政治手法に影響を受けているのではないかと思えます」（同）

サッチャー氏との出会いは、高市氏にとって人生の転機となったようだ。

「松下政経塾は全寮制で、私は高市さんと同じ屋根の下で生活していました。その頃から彼女は“総理大臣を目指します”と口にしていたのを覚えています。まだ当時は、女性が政治家になること自体が大変だといわれていた時代。ましてや総理なんてと塾内でも冷めた目で見る人はいました。高市さんは首相就任後に“30年間苦労して、やっと自分が実行したいことができるポストに就いた”と発言していますが、あれは紛れもない本音なのだと思います。サッチャーさんも高市さんも庶民出身の政治家。高市さんがサッチャーさんの思想や信条を学ぼうとしたのは、自然なことだったと思います」

後編では、高市首相とサッチャー氏のさらなる共通点について紹介する。

「週刊新潮」2026年3月12日号 掲載