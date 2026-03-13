体調が良くない

総選挙で大勝したのもつかの間、高市早苗首相にとっては頭の痛い話題が続いている。「カタログギフト配布問題」、「SANAE TOKEN（サナエトークン）」、そして週刊文春が報じた「松本文科相のW不倫疑惑」、しんぶん赤旗日曜版による「所得税が軽くなる控除書類を高市事務所が発行していた疑惑」に至るまで、これまでならば内閣支持率に悪影響を及ぼしかねないレベルの問題、閣僚交代必至のスキャンダルが発生しているのだ。

もっとも、今のところ、国民は「とにかく仕事をしてくれればいい。野党よりはマシ」と考えていると見られる。日中関係の悪化なども含めると、かつてならば「内閣が吹っ飛んでもおかしくない」問題があっても、内閣支持率は依然、高い状態をキープしている。では、高市氏はいつまで政権を運営して行こうと考えているのか。

高市首相

主な選挙や政治日程として現時点で明らかなのは、2027年春の統一地方選、同年9月にやってくる自民党総裁の任期切れ、2028年夏の参院選といったところだ。

次の衆院選を迎える前に

「1日でも長く政権の座にいたいと思わない首相はいないと思いますし、高市氏もそのために衆院を電撃解散したわけです。が、関節リウマチはもちろんその他も含めて体調が良くない、体調が読めないという風に聞いています」

と、政治部デスク。

「来年の統一地方選で自民が勝てないというのはまず想定できないため、よほど大きなスキャンダルなどがない限り総裁選では無風に近い感じで高市氏が再選されるのではないかと見ています。その後の参院選をクリアすれば、次の衆院選がいつになるかというのがテーマになってくるでしょう」（同）

総裁選に再選されれば新たな任期は2030年9月までで、衆院議員の任期は2030年2月まで、となっている。

「ずいぶん先のことなのでなかなか微妙なところもありますが、衆院での圧倒的多数を背景に“これだけは絶対に成し遂げたいこと”を実現し、次の衆院選を迎える前に総辞職する可能性が割と取りざたされています」（同）

絶対に成し遂げたいこと

「これだけは絶対に成し遂げたいこと」とは何なのか。

「給付付き税額控除と憲法改正です。給付付き税額控除について高市氏は恒久的な仕組みとして導入する方針を示しています。この制度は低中所得層の負担軽減を目的としていて、高市氏の国家観にかなうものなのでしょうね」（同）

恒久化をめぐっては、公平な給付のために必要な所得の正確な把握のハードルが高いことや事務手続きの複雑さが指摘されているが……。

「高市氏はここでも“なぜできないの？”と言っています。自ら“悲願”とまで言っていた消費税減税についてはまるでやる気を見せず、スタンスの違いは鮮明ですね」（同）

憲法改正についてはどうか。

「これは自民の党是ですし、高市氏も当然積極的です。ただし、衆院では圧倒的多数でも参院では少数与党ですから、そこをどうクリアしていくのか、改憲テーマをどうするのか、9条からやるのか、緊急事態条項を設けるのか……など懸案は少なくありません」

リベラル寄りの

「改憲勢力を集約して多くの政党が乗れそうなテーマを絞って発議にこぎ着けて国民投票に持ち込んでも過半数を越えなければ、それこそ内閣は吹っ飛びます。特にリベラル寄りのインフルエンサーを懐柔するなど、水面下で前さばきも必要になってくると言われています」（同）

そもそも国民の多くは物価高など目の前の問題への関心が強い。憲法改正には多大なエネルギーを要するが、そこに注力することにどれほどの共感を集められるかは、その時の社会状況によってもかなり左右されることとなる。

気合いや勢いで突破できる問題ではないゆえ、先日の総選挙のように「（憲法改正をしたい）私か、私以外か」といった二択を求める手法は通用しづらい。根回しも含め、さまざまな手練手管が求められるということになるのだが、高市官邸にその意識、知見はあるだろうか。

