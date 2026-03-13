ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは１２日、静岡・磐田市内で次節（１４日）のアウェー・ＢＲ東京戦に向けて公開練習。メンバーも発表され、２０２３年Ｗ杯トンガ代表のＣＴＢチャールズ・ピウタウ（３４）が３試合ぶりに先発に復帰した。

負傷で２月１４日の東京ベイ戦を最後に戦列を離れていたが、この日の実戦練習ではオフロードパスを連発。何度もＤＦラインを突破するなど、コンディションは万全だ。現在クラブワーストタイの４連敗中だが、「結果を変えないといけない、と練習をしてきた。これまでの試合を見つめ直すこともできた」と前を向いた。

俊足のトライゲッター、ヴァレンス・テファレが負傷離脱したため、高い突進力を持つフィジー代表のＣＴＢセミ・ラドラドラが、代わってＷＴＢに入る。「もともとはウィングの選手」と藤井雄一郎監督は活躍に期待。ピウタウも「セミは相手にとって大きな脅威。彼にスペースを与えられるようにしたい」と攻撃をイメージする。

リーグ戦は残り８試合。ＢＲ東京は現在５位で、７位・レヴズとの勝ち点差は１１。勝利を飾って、プレーオフ圏内（６位内）浮上へ弾みをつける。