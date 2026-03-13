ディープでマニアックなオモシロ話を、ゲストから根掘り葉掘り聞いていくトークバラエティ「ザキ山小屋」。3月13日（金）は、『温泉をこよなく愛する御一行様』がご来館！

©ABCテレビ

登場したのは、「温泉ソムリエ」の資格を持ち、全国の温泉についても詳しいお笑い芸人のスギちゃんと、お笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコ。

全国に３万4,000人以上いるという「温泉ソムリエ」の実態について解説する御一行様。ランクは“星なし”から“５つ星”まであり、“４つ星”以上を獲得している人はごくわずかだという。

そんな中、世界で14名しかいないという”３つ星”の１人がスギちゃんで「カリスマと言われている」と明かされると、ザキヤマ・塚地も驚愕。しかし、ふと我に返った塚地から「世界ってなんなの？ 世界中にいるの？」と鋭いツッコミが飛び出す！

一方、現在“１つ星”の川村に塚地が「どうやったら温泉ソムリエになれるの？」と質問。川村が分厚いテキストを取り出し「これをちゃんと勉強しないといけない」と説明するも、「試験はネットで受ける」と聞いたザキヤマから、「テキスト見ながらテスト出来ちゃうじゃん」とツッコまれ…！？

©ABCテレビ

ザキヤマ・塚地の勢いに圧倒され気味の御一行様だが、「人生で一度は行くべき！温泉ソムリエが惚れた日本の名湯」と題し、おすすめの温泉をプレゼンすることに。

まず、スギちゃんが北海道の「カムイワッカ湯の滝」を紹介するも、ザキヤマの「ここは行った事あるの？」という問いに、まさかの「ない」との回答！ 一同が衝撃を受ける中、川村が「これがカリスマなんです」と必死にフォローを入れる事態に。

続けて、「この温泉は滝壺だからヘルメットして入らないと危険」とスギちゃんが説明すると、今度は塚地から「ワイルドな（キャラの）人が危険って！」とまたもやツッコミを浴びることに…。

©ABCテレビ

残りの温泉は全て行ったことがあるということで自信を持ってプレゼンする御一行様。

赤湯の大洞窟風呂が魅力の熊本「弓ヶ浜温泉 大洞窟の宿 湯楽亭」に関しては、川村が「赤湯」と「白湯」の違いを力説！ ソムリエらしさを発揮した川村は、続けて「温泉まんじゅう」の意味についても語る。

さらに、スギちゃんが「数えきれないほど行った」と豪語した徳島の「祖谷温泉」では、説明中に「３回くらい行ったことが…」と口を滑らせ、ザキヤマから「（３回って）数え切れちゃってるから！」と即座に拾われる始末。

極め付きは、川村が神奈川・箱根の話をしようとして「（この番組は）大阪だからな…」と自制した際、ザキヤマの「大阪の人だって箱根は行く！大阪舐めんなよ！」と猛烈なツッコミが炸裂する！

ネイチャー＆テキトーをモットーに生きるザキヤマオーナーと、そんなオーナーに振り回されっぱなしの従業員・塚地が、一風変わった趣味や趣向を持つ御一行様を迎える「ザキ山小屋」は、ABCテレビにて13日（金）深夜1時34分放送。TVerでも見逃し配信。