女優の高橋メアリージュン（38）が11日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。一人旅の際に空港で大変なことを明かした。

この日は「選択的『おひとり様』の本音爆発SP」と題し、ゲスト出演した芸能人がそれぞれのおひとり様事情を語った。

「旅行」に関する話題となり、高橋は「大変なこともありますよね。一人旅」と切り出すと、MCの上田晋也が「例えば?」と尋ねた。

一人旅の大変なことについて「空港で荷物いっぱい持ってて『お手洗い行きたい』。人がいれば“荷物見てて”ができるんですけど、1人だとそれができない」と、トイレに行く時だとした。

その時の“対処法”については「同じく女性で一人旅に来てて、荷物いっぱい持っている女性とかいると、賭けで“お手洗い行きたいんで、荷物見ててもらっていいですか?”って声をかけて」と明かすと、出演者たちから「凄い」「賭けだな」と驚きの声があがった。

また、一人旅と思える女性にお願いする理由については「1人なんで多分全部はかっさらえない。向こうも」と、盗まれるリスクが少ないからだと伝えた。