「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（１２日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

〈栗東〉ホープフルＳ７着のアンドゥーリル（牡、中内田）はチャーチルダウンズＣ（４月４日・阪神、芝１６００メートル）で始動する。所属する社台サラブレッドクラブがホームページで発表した。２月の阪神で１勝クラスを勝ったメイショウカクウチ（牡、飯田）は、バイオレットＳ（４月５日・阪神、ダート１４００メートル）へ向かう。

きさらぎ賞７着のローベルクランツ（牡、小林）は引き続き松山で毎日杯（２８日・阪神、芝１８００メートル）へ。

〈美浦〉奥村武勢の動向。すみれＳ５着のアッカン（牡）は青葉賞（４月２５日・東京、芝２４００メートル）へ。デイリー杯クイーンＣ３着後に、国枝厩舎から転厩してきたヒズマスターピース（牝）はニュージーランドＴ（４月１１日・中山、芝１６００メートル）に向かう。１日の中山１勝クラスで２勝目を挙げたチャーリー（牡）は、現時点で補欠となっている京浜盃（２５日・大井、ダート１７００メートル）への出走がかなわなければ、伏竜Ｓ（２８日・中山、ダート１８００メートル）へ。

フィリーズＲ２着のサンアントワーヌ（牝、鹿戸）は１２日に福島県のノーザンファーム天栄へ放牧に出された。今後は桜花賞（４月１２日・阪神、芝１６００メートル）を目標に調整される。