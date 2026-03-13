【「力技のシスター」2巻】 3月13日 発売 価格：770円

フレックスコミックスは、マンガ「力技のシスター」の2巻を3月13日に発売する。価格は770円。

本作は美しいシスターが拳と慈愛で迷える子羊を救済していくシスターコメディ。山本アリフレッド氏が「COMICメテオ」で連載を行なっている。

2巻では呪われた勇者やシスターの真似事をする大悪魔、眷属の悪魔、性別に悩む男の子たちがシスターに救いを求める。また水着回、あまあま看病回、「教会取り潰しの危機」を描く描き下ろしマンガも収録されている。

さらに同日には、同作者によるラブコメマンガ「理系が恋に落ちたので証明してみた。」第20巻も発売される。

【「力技のシスター」2巻あらすじ】

力技で貴方を救ってくれるSNSでも大人気のシスターコメディ第2巻！ 今日も呪われた勇者や、シスターの真似事をする大悪魔や眷属の悪魔、そして性別に悩む男の子達がシスターに救いを求めてやってきます。水着回、あまあま看病回、『教会取り潰しの危機』を描く描き下ろし漫画も収録。同作者の理系女子×理系男子の実験ラブコメ「理系が恋に落ちたので証明してみた。」第20巻も同時発売！

(C)山本アリフレッド・COMICメテオ

