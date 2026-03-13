角川映画50周年を記念して、『角川映画50周年プロジェクト』が5月より始動。第1弾として、角川映画の40作品を一挙上映する『角川映画祭』が5月1日より角川シネマ有楽町ほかで開催されることが決定した。

1976年に公開された『犬神家の一族』からスタートした角川映画は、「読んでから見るか、見てから読むか」のキャッチコピーのもと、昭和、平成、令和の50年間、映画と書籍の両輪を中心にメディアミックスを続けてきた。

『角川映画祭』では、これまでの50年の歩みの中から、実写・アニメ映画より珠玉の40作品を一挙上映する。

『時をかける少女』『失楽園』『Wの悲劇』『野性の証明』『麻雀放浪記』ほか10作品を含む19作品が4K修復版で上映され、中でも『セーラー服と機関銃』は4K版初披露となる。

さらに、2026年は市川崑監督の生誕111周年であることを記念し、本映画祭内にて市川監督作品の上映も決定。角川映画第1作となった『犬神家の一族』ほか、『黒い十人の女』『ぼんち』『鍵』『破戒』など大映時代の代表作も上映される。なお、上映作品8作品のうち、4K修復版は7作品。『黒い十人の女』『ぼんち』『鍵』『破戒』の4作品が4K版初披露となる。

あわせて、本映画祭のポスタービジュアル2種が公開。角川映画のキーワードを原作・企画・製作・宣伝に至るまで、どれもが規格外に大規模で豪華であるという「ゴージャスさ」、3人娘をはじめ、多くのスターを発掘、魅力を発信し続けてきたという「キュートさ」、そして、時代に合わせ、幅広いジャンルに常に挑戦を続け、変化し続けてきたという「ダイナミックさ」とし、この3つのキーワードをもとに「ゴージャス編」、「キュート編」の2種のポスタービジュアルが完成した。

また、角川シネマ有楽町では、角川映画の魅力を若い世代にも知ってもらうため、大学生は1,100円（要学生証提示）となる学生応援割を実施する。

なお、『角川映画50周年プロジェクト』の第2弾として『角川映画音楽祭』が8月9日にBunkamura オーチャードホールで開催されることも決定した。（文＝リアルサウンド編集部）